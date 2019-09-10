《真·三国无双Online Z》登陆WeGame，今日开启预约

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IT之家9月10日消息 根据腾讯官方的消息，《真·三国无双Online Z》现已登陆WeGame，今日开启预约。
游戏介绍：
《真·三国无双OnlineZ》是以单机游戏《真·三国无双4》和《真·三国无双6》为基础由日本光荣公司2013年最新研发的全球第一款真正意义的MMO动作竞技网络游戏；最初名称为《真·三国无双Online》。
最低配置要求：
内存：2GB
CPU：英特尔i3 2.4GHz以上
显卡：英伟达GTX 650以上
预约链接：点此访问
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