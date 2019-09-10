《真·三国无双Online Z》登陆WeGame，今日开启预约

IT之家9月10日消息 根据腾讯官方的消息，《真·三国无双Online Z》现已登陆WeGame，今日开启预约。

游戏介绍：

《真·三国无双OnlineZ》是以单机游戏《真·三国无双4》和《真·三国无双6》为基础由日本光荣公司2013年最新研发的全球第一款真正意义的MMO动作竞技网络游戏；最初名称为《真·三国无双Online》。

最低配置要求：



内存：2GB



CPU：英特尔i3 2.4GHz以上

显卡：英伟达GTX 650以上

预约链接：点此访问