苹果Apple Watch 5正式发布：支持常显/内置指南针，399美元起

IT之家9月11日消息 介绍完新款的iPad之后，库克立刻开始介绍新款的Apple Watch，它到底有怎样的更新呢？一起来看一下吧。

在短片中，苹果表示苹果手表对人们的生活产生了深远的影响。在案例中，有用户收到了关于心率加快的通知。还有用户跌倒后，手表自动拨打了911和他的妻子的电话。

苹果介绍了他们的健康研究，以及Apple Watch如何影响健康。苹果表示，有40万人参与了苹果心脏研究。

之后，苹果介绍了听力研究，讲解噪音如何影响你的健康。

除此之外，苹果还参与了美国国立卫生研究院和哈佛大学的Apple女性健康研究以及与美国心脏协会和布莱根妇女医院的苹果心脏和运动研究。

苹果表示，用户可以使用Apple Research App注册这些研究，该服务会在今年晚些时候推出。

接下来，苹果介绍的就是“世界上最先进、最受欢迎的智能手表”——Apple Watch Series 5，搭载Always-on Retina显示屏，支持常显功能。

Apple Watch 5支持铜管手腕抬起或提升调整亮度，LTPO显示器动态刷新，支持从60Hz到低至1Hz调节，从而节省功耗。通过搭载全新的传感器和控制器，Apple Watch 5拥有18小时的电池续航。所有的表盘都针对新的显示屏以及锻炼应用进行了调整。

小细节，Apple Watch 5内置了指南针。

在安全方面，新款手表可以通过按住侧按钮在全球150多个国家/地区进行国际紧急呼叫。

Apple Watch 5有银色，金色，太空灰色三款，材质为100％再生铝。除此之外，苹果还推出了全新的天然拉丝钛金属款式以及新款Nike和Hermès款式。

售价方面，Apple Watch 5售价399美元起，蜂窝版售价499美元，即日起开始订购，9月20日发货。