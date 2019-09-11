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苹果A13 Bionic登场：搭载智能手机上最快CPU和GPU

2019-9-11 2:24:20来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家9月11日消息  本场苹果发布会的重中之重来了——苹果A13 Bionic，苹果表示这款SoC拥有智能手机上最快CPU和GPU。

苹果A13 Bionic的CPU性能相比A12带来了不小的提升，同时大幅领先骁龙855和麒麟980。

GPU性能提升同样很大，苹果A13 Bionic的GPU性能大幅超过A12，更远远超过了骁龙855和麒麟980。苹果表示，它的GPU速度将会是骁龙855的Adreno 640的两倍。

在发布会现场，巨人网络的杨洋演示了一款新游戏《Pascal的赌注》，新款iPhone的流畅度非常优异，另外这款游戏下个月将上架App Store。

A13 Bionic性能大幅提升，但是续航并没有降低，新款iPhone 11的续航比iPhone XR还要长一小时，iPhone 11 Pro的电池续航时间多出4小时，Pro Max的电池续航时间多出5小时。

在计算性能方面，A13 CPU拥有2个高性能核心，速度提升20%，功耗降低30%；拥有4个效能核心，速度同样提升20%，功耗降低了40%。苹果称，A13 CPU每秒可以执行1万亿次操作。同时，苹果A13 处理器采用7nm工艺，专为高性能和低功耗而量身定制，拥有85亿个晶体管。

GPU方面，A13 GPU为四核心设计，速度提升20%，功耗降低40%。同时，A13还有一个8核的神经计算引擎，性能提升了20%，功耗降低15%。

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关键词：A13iPhone 11

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