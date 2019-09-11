吴彦祖现身苹果iPhone 11 Pro新品发布会

IT之家9月11日消息 9月11日凌晨苹果2019秋季发布会开幕，苹果公司正式发布了全新的iPhone 11系列机型，IT之家在产品体验区见到了一个熟悉的面孔：吴彦祖。

苹果向来有在iPhone新品发布会上邀请明星参加的做法，其中包含很多中国明星，例如2016年苹果就邀请了佟大为作为亚洲唯一受邀的明星嘉宾，2017年邀请了林俊杰，2018年邀请了王力宏。

IT之家将很快为大家带来新品的上手实拍，敬请期待！

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