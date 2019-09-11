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苹果Apple Watch Series 5官方图赏

2019-9-11 3:32:13来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月11日消息 在今天凌晨举行的苹果秋季新品发布会上，苹果正式发布了Apple Watch Series 5智能手表，苹果官方也公布了这款智能手表的图赏，一起来看一下吧。

苹果Apple Watch Series 5新增加的两种材质分别是钛合金和陶瓷，其中钛合金材质比不锈钢要更轻，且更加坚固，不易发生过敏情况，苹果这次提供了钛金银和钛金灰两种配色。而陶瓷材质则是在 Series 2 之后的再次回归，陶瓷材料也曾被香奈儿等名牌所选。

屏幕方面，Apple Watch Series 5采用 LTPO 屏幕（低温多晶氧化物），这种材质能在根本上减少屏幕所需功耗，从而增强手表的续航能力。此外，在这种新材料的加持下，手表能实现无需抬腕的全时亮屏功能。根据苹果官方数据，手表能支持18小时续航。

另外，Apple Watch Series 5新增电子罗盘、紧急SOS功能。除此之外还有全新的表盘和表带。

价格方面，Apple Watch Series 5 GPS版3199元起售，蜂窝版3999元起售，即日开启预定，9月20日开售。另外，Apple Watch Series 3也降价销售，起售价1499元。

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关键词：苹果Apple WatchApple Watch 5

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