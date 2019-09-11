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苹果iPhone 11 Pro/Pro Max现场实拍

2019-9-11 3:38:33来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月11日消息 9月11日凌晨消息，苹果2019秋季发布会开幕，苹果推出了全新的iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro MAX，尺寸分别为5.8英寸和6.5英寸，两款相机都配备三款后置摄像头，并配备18瓦的快充充电器。

iPhone 11 Pro的显示屏升级为新的OLED面板，其亮度达到了更高的1200尼特。5.8英寸的iPhone 11 Pro的电池续航能力将提高4小时，而更大的iPhone 11 Pro Max的电池续航能力将提高5小时。

全新的iPhone 11 Pro型号将配备Apple的A13仿生芯片，苹果称其拥有智能手机中最快的CPU和GPU。iPhone 11 Pro系列手机采用后置三摄。分别为1200万像素广角镜头、1200万像素长焦镜头和1200万像素超广角镜头。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。配色有太空灰、银色、午夜绿色、金色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

以下是IT之家现场实拍图赏：

▲以上是iPhone 11 Pro和Pro Max

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：iPhone 11 Pro

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