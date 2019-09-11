一文看完苹果iPhone 11秋季发布会：5499起，最贵12699

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北京时间9月11日凌晨1点，苹果如约带来了全新一代iPhone。

非常准时，没有像“母公司”一样重新定义时间。

不过也正如IT之家 之前的预测一样，信息基本都是准确的...

包括价格：

iPhone 11 699美元起（去年749美元）

iPhone 11 Pro 999 美元起

iPhone 11 Pro Max 1099 美元起

价格和去年基本持平，算上税和汇率因素。

中国大陆地区售价，还是著名的“壹万贰”：

iPhone 11 64G/5499元、128G/5999元、256G/6799

iPhone 11 Pro 64G/8699元、256G/9999元、256G/11799

iPhone 11 Pro Max 64G/9599元、256G/10899元、512G/12699

Pro系列只比去年便宜100元...

行了，废话不多说，知道你们都等急了，还是来看新iPhone有什么特性吧~





iPhone 11系列

iPhone 11系列整体维持上代设计，只是在摄像头上有所增加。

入门的iPhone 11（iPhone XR升级款）升级为双摄。

iPhone 11 Pro（iPhone XS升级款）升级为三摄。

在背板上，苹果使用整体玻璃，可能因为相机升级确实很大，所以在视觉上，iPhone 11系列背板凸上加凸。

iPhone 11出于定位考虑，只有一枚1200万主摄和一枚1200万长广角。

iPhone 11 Pro们，则多出一颗1200万像素的长焦。

从发布会上提供的样片来看，苹果对iPhone的拍照能力进行了大幅提升。

功能上，通过软件升级，可以同时记录后置3摄和前摄共4个摄像头的画面，方面后期剪辑，全面保存影像细节。

性能上，原来拍不出来的暗光场景，通过最新的A13仿生处理器实时处理，可以用9张不同长短曝光的照片，经过计算降噪，挑选细节，合成一张新照片。

最重要的是，在你按下拍照键之前，苹果的摄像头就会拍下3张，所以在时间上，多张合成，也不会让用户手持时间过长。

另外，因为入门款iPhone 11也引入了双摄，所以它不像iPhone XR一样，只能通过算法虚化人像，猫猫狗狗和一些景物虚化也能处理。

说到性能，必须要提到最新发布的A13处理器。

即便A12已经很强，但A13在性能上更强，融入了85亿个晶体管（A12 69亿个）。

CPU方面。

GPU方面。

而且苹果对功耗控制更加重视，在调用逻辑上，只用用得到的部分，GPU性能更强，但能耗减少了40%。

所以综合续航方面：

iPhone 11提升1小时。

iPhone 11 Pro提升4小时。

iPhone 11 Pro Max提升5小时。

最后，iPhone 11共有6种颜色（白、黑、绿、黄、紫、红）

iPhone 11 Pro系列一样，共有4种颜色（灰、银、金、墨绿）

3款手机均支持防水防尘。

现在接受预定，9月20号正式发售。

哦对了，这回两个iPhone 11 Pro标配18W快充头（iPhone 11还是五福一安）。





第七代iPad

iPad更新到第七代了。

老实的讲，这个产品线挺乱的，分普通iPad、iPad Pro、iPad Air。

今天更新的这款屏幕从9.7吋升级到10.2吋。

可连接键盘，可使用Apple Pencil（但是是第一代Pencil）。

不过呢，这款新iPad 用的是上上上代A10 Fusion（iPhone 7同款），屏幕也不是全贴合技术的。

对此有人说苹果今年在清库存...

不过考虑到价格，32G/2699元，128G/3499元。

可能苹果希望用低端产品吸引更多非苹果用户入门吧。

毕竟在3000元价位上，除了苹果，确实找不出什么像样平板了。

这款产品现在接受预定，9月20号发货。





Apple Watch 5

Apple Watch 5和前代外观几乎一致，表壳分40mm和44mm两种。

也就是说：它可以完美继承Watch 4的表带，不用另行购买。

在功能方面，这次Watch的主要升级点在于屏幕——可Always On常亮显示，在一些不方便抬手的场景，不用抬手也能看到信息。

但是续航时间不缩短，依旧达到18小时。

另外，新Watch除心电图监测功能，还支持噪声监测、经期提醒。

指南针。

新增了数款表盘样式和表带。

材质上除了传统的铝、不锈钢，还有钛金属和精密陶瓷版。

GPS版3199起。

蜂窝网络版3999起。





Apple Arcade游戏订阅

就是我们之前说过的，苹果独占游戏的订阅服务。

可以在iPhone、iPad、Mac、TV等设备使用并同步游戏进度。

这个服务全家订阅，每月需要4.99美元。

一共会有150个独占游戏。

本月9月19日，在全球150个国家上线。

第一周会上线100个游戏，可以免费使用一个月。

事实上，这些年，苹果一直都是世界营收前五的游戏公司...

这些独占订阅，很可能让苹果成为继索尼、微软、任天堂后的第四大主机平台。





Apple TV+视频订阅

和Apple Arcade一样，Apple TV+也是一款订阅服务，今年11月1日上线，全家使用，每月4.99美元。

按库克的说法，在美国买一集视频，可能就要4美元，Apple TV+ 4.99美元的价格，十分便宜。

苹果每个月都会在上面推出自制剧，这款服务将在全球100多个国家推出。

如果你现在购买iPhone、iPad、Mac、Apple TV，现在可以免费看一年。