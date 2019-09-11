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一文看完苹果iPhone 11秋季发布会：5499起，最贵12699

2019-9-11 5:06:05来源：IT之家作者：启人责编：启人评论：

本文转载自【IT之家】微信公众号


北京时间9月11日凌晨1点，苹果如约带来了全新一代iPhone。

非常准时，没有像“母公司”一样重新定义时间。

不过也正如IT之家 之前的预测一样，信息基本都是准确的...

包括价格：

  • iPhone 11 699美元起（去年749美元）

  • iPhone 11 Pro 999 美元起

  • iPhone 11 Pro Max 1099 美元起

价格和去年基本持平，算上税和汇率因素。

中国大陆地区售价，还是著名的“壹万贰”：

  • iPhone 11 64G/5499元、128G/5999元、256G/6799

  • iPhone 11 Pro 64G/8699元、256G/9999元、256G/11799

  • iPhone 11 Pro Max 64G/9599元、256G/10899元、512G/12699

Pro系列只比去年便宜100元...

行了，废话不多说，知道你们都等急了，还是来看新iPhone有什么特性吧~


iPhone 11系列

iPhone 11系列整体维持上代设计，只是在摄像头上有所增加。

入门的iPhone 11（iPhone XR升级款）升级为双摄。

iPhone 11 Pro（iPhone XS升级款）升级为三摄。

在背板上，苹果使用整体玻璃，可能因为相机升级确实很大，所以在视觉上，iPhone 11系列背板凸上加凸。

iPhone 11出于定位考虑，只有一枚1200万主摄和一枚1200万长广角。

iPhone 11 Pro们，则多出一颗1200万像素的长焦。

从发布会上提供的样片来看，苹果对iPhone的拍照能力进行了大幅提升。

功能上，通过软件升级，可以同时记录后置3摄和前摄共4个摄像头的画面，方面后期剪辑，全面保存影像细节。

性能上，原来拍不出来的暗光场景，通过最新的A13仿生处理器实时处理，可以用9张不同长短曝光的照片，经过计算降噪，挑选细节，合成一张新照片。

最重要的是，在你按下拍照键之前，苹果的摄像头就会拍下3张，所以在时间上，多张合成，也不会让用户手持时间过长。

另外，因为入门款iPhone 11也引入了双摄，所以它不像iPhone XR一样，只能通过算法虚化人像，猫猫狗狗和一些景物虚化也能处理

说到性能，必须要提到最新发布的A13处理器。

即便A12已经很强，但A13在性能上更强，融入了85亿个晶体管（A12 69亿个）。

CPU方面。

GPU方面。

而且苹果对功耗控制更加重视，在调用逻辑上，只用用得到的部分，GPU性能更强，但能耗减少了40%。

所以综合续航方面：

  • iPhone 11提升1小时。

  • iPhone 11 Pro提升4小时。

  • iPhone 11 Pro Max提升5小时。

最后，iPhone 11共有6种颜色（白、黑、绿、黄、紫、红）

iPhone 11 Pro系列一样，共有4种颜色（灰、银、金、墨绿）

3款手机均支持防水防尘。

现在接受预定，9月20号正式发售。

哦对了，这回两个iPhone 11 Pro标配18W快充头（iPhone 11还是五福一安）。


第七代iPad

iPad更新到第七代了。

老实的讲，这个产品线挺乱的，分普通iPad、iPad Pro、iPad Air。

今天更新的这款屏幕从9.7吋升级到10.2吋。

可连接键盘，可使用Apple Pencil（但是是第一代Pencil）。

不过呢，这款新iPad 用的是上上上代A10 Fusion（iPhone 7同款），屏幕也不是全贴合技术的。

对此有人说苹果今年在清库存...

不过考虑到价格，32G/2699元，128G/3499元。

可能苹果希望用低端产品吸引更多非苹果用户入门吧。

毕竟在3000元价位上，除了苹果，确实找不出什么像样平板了。

这款产品现在接受预定，9月20号发货。


Apple Watch 5

Apple Watch 5和前代外观几乎一致，表壳分40mm和44mm两种。

也就是说：它可以完美继承Watch 4的表带，不用另行购买。

在功能方面，这次Watch的主要升级点在于屏幕——可Always On常亮显示，在一些不方便抬手的场景，不用抬手也能看到信息。

但是续航时间不缩短，依旧达到18小时。

另外，新Watch除心电图监测功能，还支持噪声监测、经期提醒。

指南针。

新增了数款表盘样式和表带。

材质上除了传统的铝、不锈钢，还有钛金属和精密陶瓷版。

  • GPS版3199起。

  • 蜂窝网络版3999起。


Apple Arcade游戏订阅

就是我们之前说过的，苹果独占游戏的订阅服务。

可以在iPhone、iPad、Mac、TV等设备使用并同步游戏进度。

这个服务全家订阅，每月需要4.99美元。

一共会有150个独占游戏。

本月9月19日，在全球150个国家上线

第一周会上线100个游戏，可以免费使用一个月。

事实上，这些年，苹果一直都是世界营收前五的游戏公司...

这些独占订阅，很可能让苹果成为继索尼、微软、任天堂后的第四大主机平台。


Apple TV+视频订阅

和Apple Arcade一样，Apple TV+也是一款订阅服务，今年11月1日上线，全家使用，每月4.99美元。

按库克的说法，在美国买一集视频，可能就要4美元，Apple TV+ 4.99美元的价格，十分便宜。

苹果每个月都会在上面推出自制剧，这款服务将在全球100多个国家推出。

如果你现在购买iPhone、iPad、Mac、Apple TV，现在可以免费看一年。

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