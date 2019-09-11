苹果iPhone 11/Pro/Max官方机型比较

IT之家9月11日消息 今日凌晨，苹果正式发布iPhone 11系列手机，推出了iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款新iPhone。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种颜色可选。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种颜色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样的规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。



iPhone 11系列手机将9 月13日晚8点开始预购，9月20日正式发售。

iPhone 11

iPhone 11拥有黑色、白色、紫色、绿色、黄色和红色6种配色，搭载6.1英寸Liquid视网膜高清显示屏，采用原彩显示技术，玻璃搭配铝金属设计，具备IP68抗水性能，在2米深的水下停留时间最长可达30分钟。

iPhone 11 1200万像素双摄系统 (超广角、广角)，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能 HDR，以及适用扩展动态范围的 4K 视频拍摄 （最高可达 60 fps）。

iPhone 11 1200 万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能 HDR、4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄（1080p，120 fps）。

iPhone 11面容 ID支持安全验证和Apple Pay，其A13 仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片。

iPhone 11视频播放最长可达 17 小时，流媒体视频播放最长可达 10 小时，支持无线充电，可快速充电。

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色，搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，具备IP68抗水性能，在4米深的水下停留时间最长可达30分钟。

iPhone 11 Pro 1200 万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能 HDR，以及适用扩展动态范围的 4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro 1200 万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能 HDR、4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄 （1080p，120 fps）。

iPhone 11 Pro面容 ID支持安全验证和Apple Pay，其A13 仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片。

iPhone 11 Pro视频播放最长可达 18 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色，搭载6.5 英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，具备IP68抗水性能，在4米深的水下停留时间最长可达30分钟。

iPhone 11 Pro Max 1200 万像素三摄系统（超广角、广角、长焦），支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能 HDR，以及适用扩展动态范围的 4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）。

iPhone 11 Pro Max 1200 万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能 HDR、4K 视频拍摄（最高可达 60 fps）和慢动作视频拍摄 （1080p，120 fps）。

iPhone 11 Pro Max面容 ID支持安全验证和Apple Pay，其A13 仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片。

iPhone 11 Pro Max视频播放最长可达 20 小时，流媒体视频播放最长可达 12 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

以下是官方带来的iPhone 11系列机型比较：