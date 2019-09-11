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微软Windows 10 Mobile Build 15254.587正式推送

2019-9-11 6:53:55来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家9月11日消息 微软正式推送了最新的Windows 10 Mobile Build 15254.587系统更新，这也是2019年9月份累积更新补丁，面向Windows 10 Mobile创意者更新，即Windows 10 Mobile 1709版本用户推出。按照惯例，没有添加任何新功能，带来一些修复。

本次更新主要是安全更新，包括Windows内核，Windows Media，Windows存储和文件系统以及Windows应用平台和框架。

用户可以通过在“设置”>“更新和安全”>“手机更新”中检查更新，来下载Windows 10 Mobile Build 15254.587。根据支持文档，Windows 10 Mobile将在2020年停止接收累积更新。最后的更新会在2019年12月10日发布。

微软表示，Windows Phone用户需要在2020年3月10日前为设置和支持的应用程序创建备份。到2020年，某些服务将停止工作，但在微软结束支持后，你可以在几个月或一年内上传和恢复备份中的照片。

微软建议Windows Phone用户在支持结束后可以转向Android和iOS设备。

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关键词：Windows 10 MobileWindows 10微软

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