微软Surface Pro 7/Laptop 3跑分性能曝光：配Intel十代Ice Lake处理器

IT之家9月11日消息 下一代Surface很快就会亮相，微软将在10月2日举行Surface新品发布会。即将推出的Surface设备已经出现在跑分网站中，并且Surface新品外观可能会有所改变。

Geekbench跑分网站上曝光了疑似Surface Pro 7或Surface Laptop 3的性能配置情况，是一款名为“OEMJL OEMJL Product Name EV1.5A”的新产品。单核心跑分4349分，多核心13401分。

显然，该设备的基本型号将采用英特尔第10代Ice Lake（英特尔酷睿i5-1035G1）CPU处理器，运行频率为3.60GHz，支持Turbo Boost。这将使Surface Pro/Laptop（2019）带来更强的性能表现。

英特尔第10代Ice Lake处理器拥有酷睿i3、酷睿i5和酷睿i7型号。Ice Lake搭载四个核心和八个线程，最大Turbo Boost频率高达3.60 Ghz。CPU还配有Iris Plus图形显卡，最多可支持64个执行单元。

Geekbench网站显示，该设备基频为1.19GHz，这似乎是可配置的TDP-up频率，如英特尔网站上所述。

目前尚不清楚这款机型是属于Surface Pro还是Surface Laptop阵容，或者是其他Surface新品。