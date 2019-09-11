图文看懂苹果iPhone 11/Pro/Max

IT之家9月11日消息 今日凌晨，苹果正式发布iPhone 11系列手机，推出了iPhone 11、iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max三款新iPhone。

iPhone 11 Pro/Max

iPhone 11 Pro搭载5.8英寸超视网膜XDR显示屏，采用HDR和原彩显示技术，亚光质感玻璃搭配不锈钢设计，支持IP68级防尘防水，拥有银色、深空灰色、金色和暗夜绿色四种配色。

相机方面，iPhone 11 Pro的1200万像素前置原深感摄像头，支持人像模式、智能 HDR、4K视频拍摄和慢动作视频拍摄；1200万像素三摄系统，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄。

iPhone 11 ProA13 仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容 ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达 18 小时，流媒体视频播放最长可达 11 小时，支持无线充电，使用随附的18瓦电源适配器快速充电。

价格方面，iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。

iPhone 11 Pro Max则搭载搭载6.5 英寸超视网膜XDR显示屏，视频播放最长可达20小时，流媒体视频播放最长可达12小时。

价格方面，iPhone 11 Pro Max提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为9599元、10899元、12699元。

一图看懂苹果iPhone 11 Pro：

iPhone 11

iPhone 11搭载6.1英寸Liquid视网膜高清显示屏，采用原彩显示技术，玻璃搭配铝金属设计，支持IP68级防尘防水，拥有黑色、白色、紫色、绿色、黄色和红色6种配色。

相机方面，iPhone 11的1200万像素前置原深感摄像头支持人像模式、智能HDR、4K视频拍摄和慢动作视频拍摄；1200万像素双摄系统 (超广角、广角)，支持人像模式、夜间模式、自动调整、新一代智能HDR，以及适用扩展动态范围的4K视频拍摄。



iPhone 11A13仿生拥有第三代神经网络引擎的芯片，其面容ID支持安全验证和Apple Pay，视频播放最长可达17小时，流媒体视频播放最长可达10小时，支持无线充电，可快速充电。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。

一图看懂苹果iPhone 11：