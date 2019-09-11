苹果iPhone 11/Pro透明/硅胶/皮革保护壳夹上架官网：售价329元、399元、999元

IT之家9月11日消息 在今天凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种颜色可选。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种颜色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样的规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

现在iPhone 11、iPhone 11 Pro的透明保护壳已经上架苹果官网，售价329元。iPhone 11 Pro硅胶保护壳售价329元，iPhone 11 Pro新款皮革保护壳售价399元，皮革保护夹999元。

这款 Apple 设计的保护壳纤薄、轻盈又便于握持，不仅可尽显 iPhone 11 Pro 色彩绚丽的外观，还能为机身提供额外保护。

iPhone 11 Pro 透明保护壳采用高透光聚碳酸酯和柔韧的 TPU 材质，结实耐用、手感舒适。保护壳的背面设计坚固牢靠；边框则由更加柔软、更富弹性的材料制成，与机身按钮契合得丝丝入扣，可更好地握持。进行无线充电时，也无需摘下保护壳，直接放在 Qi 认证充电器上就行。

保护壳外层和内层表面均拥有防刮擦涂层。此外，所有材质和涂层均经过优化可防止因长期使用而泛黄。

与 Apple 设计的其他各款保护壳一样，这款保护壳在设计和制造过程中历经了数千小时的测试。因此，它不仅拥有出色的外观，更能在你的 iPhone 受刮擦和跌落时提供妥善保护。

此系列硅胶保护壳由 Apple 专为 iPhone 11 Pro 量身打造，外形与音量按钮、侧边按钮契合得丝丝入扣，并能紧贴机身线条，丝毫不显赘余。此外，超细纤维制成的柔软内衬，尽可呵护你的 iPhone。而外部的硅胶材质，则给人一种如丝般柔滑的出色手感。即使在对 iPhone 进行无线充电时，也无需取下保护壳。

与 Apple 设计的其他各款保护壳一样，这款保护壳在设计和制造过程中历经了数千小时的测试。因此，它不仅拥有出色的外观，更能在你的 iPhone 受刮擦和跌落时提供妥善保护。

点击访问：苹果中国官方在线商店