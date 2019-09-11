苹果Apple Watch Series 5详解：S5处理器+LTPO OLED全天候视网膜显示屏

IT之家9月11日消息 今日凌晨，在秋季新品发布会上，苹果正式推出了Apple Watch Series 5。

Apple Watch Series 5拥有44毫米与40毫米两种表壳版本，铝金属、不锈钢和钛金属表壳的厚度为10.7毫米，精密陶瓷表壳厚度为11毫米，配备电极式心率传感器与第二代光学心率传感器，支持指南针与摔倒检测。

Apple Watch Series 5采用带有触觉反馈的数码表冠，配备W3 Apple无线芯片，搭载64位双核S5处理器，官方表示其速度最高可达S3处理器的2倍。

功能方面，Apple Watch Series 5支持50米防水，搭载GPS、GLONASS、Galileo和QZSS定位系统，加速感应器最高可达32g-force，配备32GB存储。

屏幕方面，Apple Watch Series 5采用具备力度触控功能的LTPO OLED全天候视网膜显示屏，支持1000尼特亮度。44毫米表壳版本屏幕像素为368×448，40毫米表壳版本屏幕像素为324×394。值得一提的是，LTPO屏幕支持从60Hz到1Hz调节，从而实现屏幕常显。

连接方式方面，Apple Watch Series 5支持802.11b/g/n 2.4GHz无线网络以及蓝牙5.0，GPS+蜂窝网络版本还支持LTE和UMTS。

电源方面，Apple Watch Series 5内置锂离子充电电池，最长可达18小时续航，配备磁力充电线与USB电源适配器。

价格方面，铝金属表壳+运动型表带售价3199元起，不锈钢表壳+回环式运动表带5499元起，不锈钢表带+皮制回环型表带6299元起，不锈钢表带+米兰尼斯表带5899元起。

外观方面，Apple Watch Series 5采用陶瓷和蓝宝石玻璃表背，拥有多种配色：

· GPS版本采用铝金属表壳，拥有银色、深空灰色与金色三种配色。

· GPS+蜂窝网络版本可选择铝金属、不锈钢、钛金属与精密陶瓷四种表壳，其中，铝金属版本拥有银色、深空灰色与金色三种配色，不锈钢版本拥有银色、深空黑色（DLC）与金色（PVD）三种配色，钛金属版本拥有钛金属原色与深空黑色两个版本，精密陶瓷则只有白色一种配色。

· Apple Watch Nike可选择银色和深空灰色铝金属表壳，Apple Watch Hermès则可选抛光不锈钢表壳和深空黑色不锈钢表壳。