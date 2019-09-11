苹果iPhone 11和iPhone 11 Pro/Max怎么选择？

IT之家9月11日消息 在今天凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种颜色可选。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种颜色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样的规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

那么iPhone 11和iPhone 11 Pro/Max之间该如何选择呢？

iPhone 11 采用双摄系统，支持超广角和广角镜头，从拍摄 4K 视频到精美的人像照，全都不在话下。超广角摄像头具备更大的取景范围，无论是壮阔的风景还是开阔的室内照，都能尽收画面之中。

iPhone 11 Pro 的三摄系统多了一个长焦镜头，可拍摄专业级别的人像照。此外，当拍摄野生动物和体育赛事等远景时，可以变焦拉近拍摄主体。

苹果iPhone 11视频播放最长可达 17 小时，电池续航可以让你从早用到晚，还支持快速充电 (快充电源适配器需单独购买)。

iPhone 11 Pro 视频播放最长可达 18 小时，电池续航则有了大步飞跃，让你从早到晚都能尽情使用。此外还标配快充电源适配器。

iPhone 11 Pro Max 视频播放最长可达 20 小时，在电池续航方面的提升，创下 iPhone 新高，为你解决了电池续航的后顾之忧。此外还标配快充电源适配器。

iPhone 11搭载Liquid 视网膜高清显示屏，6.1 英寸 LCD 屏。这款先进显示屏的整个屏幕，包括四周边角，都有着出色一致的亮度和生动真实的色彩。因此无论是看照片、视频，还是玩游戏，都赏心悦目。

iPhone 11 Pro搭载超视网膜 XDR 显示屏，5.8 英寸或 6.5 英寸 OLED 屏。iPhone 迄今最出色、最清晰锐利的显示屏。它在阳光下更明亮。另外，它能呈现深邃的黑色，同时能对火焰之类的明亮部分展现更丰富的细节，是观看 HDR 视频的理想之选。

iPhone 11 具有出色的抗水性能，最多可在 2 米水深停留 30 分钟，因此就算一不小心掉进泳池也不用怕。溅上咖啡、茶水或汽水等液体，也无需担心。

iPhone 11 Pro 同样能抵御液体的飞溅，而且抗水性能更进一步，最多可在 4 米水深停留 30 分钟。

iPhone 11配备铝金属，搭配玻璃设计。iPhone 11 的前后机身均配备 iPhone 最坚固的玻璃面板，并和结实耐用的航空级铝金属紧密结合在一起。

iPhone 11 Pro配备不锈钢，搭配玻璃设计。采用与 iPhone 11 同样坚固的玻璃，机身背面则以优质的亚光质感外观呈现，并和精致的手术级不锈钢边框紧密结合。

iPhone 11存储容量为64GB、128GB、256GB。最高达 256GB 存储容量，给你足够的地方来储存自己喜欢的 app、游戏、音乐和视频，也让你有充足空间来拍摄、保存照片和 4K 视频。

iPhone 11 Pro存储容量为64GB、256GB、512GB。如此 Pro 的 iPhone，更需要庞大的存储容量。有一部 512GB 的机型在手，你可以尽情创作 4K 视频和照片，而无需顾虑存储空间，好好拍个过瘾。