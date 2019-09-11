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Google Pixel 4 XL真机照曝光

2019-9-11 11:35:59来源：IT之家作者：沧海责编：沧海评论：

IT之家9月11日消息 据The Verge消息，Reddit用户曝光了Google Pixel 4 XL真机照，我们来看一下吧。

曝光的照片显示，Google Pixel 4 XL的顶部额头与之前爆料的一致，内含Face ID识别模块、红外、泛光感应原件、Soli雷达芯片、音频端口、面部Dot Projector（可以避免使用照片误解锁传感器，可以分辨拍摄图像的depth，勾画出3D的效果，从而辨别复杂的物体形状）等。

相机方面，Google Pixel 4 XL的相机模组布局与今天刚刚发布的iPhone 11 Pro相似，都是位于机身背面左上角；Pixel 4 XL配备了双前置自拍相机和后置三相机，多的那枚额外的相机可能是一个“光谱传感器”，可以帮助相机在低光条件下表现更好，并改善人像的散景效果。预计谷歌也将使用Pixel相机搭载宽色域P3。

配置方面，Google Pixel 4 XL将会采用一块被称为“Smooth Display”的6.3英寸2K 90Hz刷新率的OLED屏幕，搭载高通骁龙855处理器以及6GB/8GB RAM+64GB/128GB机身存储方案，电池容量或为3700mAh。

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