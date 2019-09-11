苹果iPhone 11/Pro升级千兆级 LTE/LAA技术，采用4x4 MIMO天线

IT之家9月11日消息 在今天凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

不少网友也十分关注iPhone的基带和天线设计，虽然这次没有5G，但根据苹果官网的说法，iPhone 11、iPhone 11 Pro系列已经升级到千兆级LTE网络，并且支持LAA技术（License Assisted Access，授权频谱辅助接入，LTE网络用于非授权频段的技术），另外在天线方面进行了升级，其中iPhone 11具备 4x4 MIMO技术（尚待确定），无线局域网 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)，具备 2x2 MIMO 技术。

▲苹果官网显示iPhone 11手机采用2x2 MIMO技术，不过Apple Store中的iPhone 11技术规格显示支持4x4 MIMO技术。

▲Apple Store中的iPhone 11

iPhone 11 Pro系列具备 4x4 MIMO技术，无线局域网 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)，具备 2x2 MIMO 技术。

▲iPhone 11 Pro

作为对比，iPhone XR支持4G LTE Advanced4，802.11ac 无线局域网具备 2x2 MIMO 技术

▲iPhone XR

iPhone 8支持802.11ac 无线局域网，具备 MIMO 技术。

▲iPhone 8

据IT之家报道，MIMO多天线技术是LTE大幅提升吞吐率的物理层关键技术，MIMO技术和OFDM技术一起并称为LTE的两大最重要物理层技术，前者是多天线技术，后者是正交频分复用技术。

MIMO(Multiple-Input Multiple-Output)是指在发射端和接收端分别使用多个发射天线和接收天线，它与传统的信号处理方式的不同之处在于其同时从时间和空间两个方面研究信号的处理问题，从而能够在不增加带宽与发射功率的前提下，提高系统的数据速率、减少误比特率、改善无线信号的传送质量。

MIMO是多天线技术，是LTE的物理层技术之一，请注意是物理层技术。

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