vivo NEX 3 5G版跑分曝光，9月16日正式亮相

IT之家9月11日消息 vivo NEX 3旗舰将于9月16日在中国推出，近日vivo NEX 3 5G型号“V1924A”出现在跑分网站Geekbench上，公布了一些关键的规格。

据Geekbench网站显示，这款手机将运行安卓9 Pie操作系统，内存为8GB，搭载“msmnile”SoC，91mobiles称，这可能是指高通骁龙855处理器或升级版的高通骁龙855 Plus处理器。vivo NEX 3 5G在测试中单核得分3627分和多核得分11347分。

据此前工信部信息显示，vivo NEX 3 5G版重量为218.5g，屏幕方面则采用一块6.89英寸的瀑布屏，分辨率为2256×1080像素，屏占比达到了99.6%。

硬件方面，vivo NEX 3 5G版采用高通骁龙855 Plus，5G基带则是采用骁龙X50芯片。内存方面有8GB和12GB两个规格，存储则有128GB、256GB和512GB三个规格。电池容量为4500mAh，支持44W快充。

摄像方面，vivo NEX 3采用了后置三摄，为6400万+1300万+1300万像素的组合；前置摄像头为1600万像素，电池容量为4500mAh。最后，vivo将于9月16日19:30在上海NEX SPACE发布NEX 3 5G旗舰新品。