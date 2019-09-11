苹果第六、七代iPad参数对比：iPad 7屏幕更大更亮

IT之家9月11日消息 今天凌晨，苹果推出了新款的iPad 7，采用了A10 Fusion处理器，10.2英寸屏幕，2699元起。那么，iPad 7（2019）与去年发布的iPad 6（2018）有什么区别呢？一起来了解一下吧。

▲iPad 6 | iPad 7

苹果iPad现在已经进入第7代，新款iPad继续保留了苹果经典平板电脑的大部分设计元素和功能。为了让入门级iPad与苹果的中高端iPad Air保持一致，该公司对iPad Air进行了前所未有的微调，最新款的iPad对角线尺寸达到了10.2英寸。

简单来说，iPad 7就是比其前代稍大了一些。两款基于同样的A10 SoC，同样的32.4瓦时电池，同样的摄像头模块。总的来说，第7代iPad基本上是前一代iPad的小改版。这款iPad的设计与新款iPad Air保持一致，第7代iPad的尺寸为250.6mm x 174.1mm，这意味着这两款平板电脑可以共享许多配件，比如苹果的智能键盘。

第7代iPad的屏幕没有用iPad Air 3那样的10.5英寸，而是采用了10.2英寸的IPS液晶显示屏，保留264像素的“视网膜”PPI，达到2160x1620像素，仍然遵循经典的4:3宽高比。与此同时，新款iPad也是苹果入门级平板电脑中首次获得官方亮度评级500 nits的，与iPad Air相同。

苹果公司的技术规范也指出，第7代iPad采用双麦克风设置，以改善音频拾音。第7代iPad仍然使用苹果的Lightning接口。此外，苹果公司没有为新款iPad增加电池容量。与上一代一样，第7代iPad的电池容量为32.4瓦，苹果仍认为这款平板电脑的续航能力可以达到10小时。

处理器方面，苹果再次使用了A10 SoC，这是iPhone 7首次采用的。苹果没有透露内存容量，外媒AnandTech认为还是2GB版本。新一代iPad加入了类似的“千兆级”LTE无线网络，这将比老一代iPad的亚千兆无线网络传输速度更快。

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