iOS 13 GM确认：苹果正在开发AR头戴设备

IT之家9月11日消息 苹果公司一直在秘密开发增强现实头显已经不是什么秘密了。在过去几年中，苹果公司已经通过招聘、收购、申请专利来付诸行动，苹果首席执行官蒂姆库克称AR与智能手机一样重要，据报道，2017年苹果有1000名工程师在研究该技术。

彭博社，CNET和可靠的苹果分析师郭明錤都曾预计苹果公司计划在2019年生产AR头显并在2020年发货，现在我们找到了苹果公司正在内部测试AR头显的证据。

iOS开发人员和可靠的曝料达人Steve Troughton-Smith在Xcode 11 GM的代码中发现，苹果正在开发增强现实（AR）头戴设备，而且原计划在 iPhone 11发布会上公布，只是最后时间被放弃。

不仅如此，StarBoard，Garta，如果你一直密切关注Apple AR头显的传言，你之前就已经听过这些代号，可能还有Luck，Franc和HoloKit，所有这些代码最近都出现在iOS 13的内部版本中。现在，Troughton-Smith表示，它们已经出现在了面向开发人员的测试版和iOS 13 GM版中。

屏幕截图几乎说明了一切：苹果正在测试一个名为“Garta”的内部设备，如果你想使用该设备测试立体声AR应用，你需要将它们设置为“worn”模式，以便它可以应用不同的“扭曲”，而不是应用程序被“持有”。

Troughton-Smith还表示，iOS 13代码似乎也提到了可能与这些应用程序一起使用的游戏控制器：iOS 13中的GameController框架还具有用于在使用立体声AR应序时使用的设备的游戏手柄配置文件。控制器配置文件有一个触控板，一个触发按钮和一个系统按钮。

最近，苹果分析师郭明錤预测，第一款苹果AR产品将更多的是iPhone配件，类似于Samsung Gear VR或Google的Cardboard的东西。蒂姆库克已经公开表示苹果不会发布AR产品，除非能够提供“一种很棒的体验”。

就目前而言，这是苹果公司确实在开发AR头显最明确的迹象。