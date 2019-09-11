内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>网络

1.7万元抗癌救命药疑寄丢，中通快递：将全额赔，正在查丢失地点

2019-9-11 15:58:26来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家9月11日消息 据澎湃新闻报道，本月10日，林先生反映称，安徽老家寄往上海的抗癌药品包裹被寄丢，包裹由中通快递承运。所寄送的药品价值1.7万元，目前患者已经断药，但中通快递方面仅愿意赔偿3000元并表示正在追查物品具体丢失地点。

▲林先生提供的发票

通过物流信息，目前已确认该包裹是在上海奉贤网点丢失的。中通快递奉贤分部的一名工作人员称，目前，中通快递总部已介入调查并处理该事件。中通快递媒体事务部一位工作人员同日表示，该公司将按涉事物品发票上的金额进行原价赔偿，赔款预计在一周之内到账。目前，该公司仍在追查物品具体丢失地点。


▲被寄丢的抗癌药药盒

林先生表示，药物“依维莫司片”是给女儿服用的，女儿患有肾癌。林先生表示，其在户籍所在地购买药品可享受优惠，所以，一直托亲戚在安徽买药，然后寄过来。目前，女儿己断药五天，肚子开始疼痛。

林先生称，8月23日，他的表妹帮他在安徽省一家公立医院购买了4盒抗癌药品“依维莫司片”，总价格为17227.2元。当天下午，范小霞用中通快递将药品从合肥寄往上海。但三天后，他仍未收到包裹。

运单详情显示，8月23日，涉事包裹到达合肥中转部；24日7点35分，涉事包裹到达上海奉贤；26日23时29分，涉事包裹正在派件；约6分钟后，该包裹已被代收，并附有电话号码，称如有问题可联系。

派件员表示，“这个物件区域确实是我的区域，我看到物流信息的只显示待到达，但物件没有到我的手里，公司处理了。公司有要求对每天没到的快递做记录。”

林先生表妹表示，当时没有给物品保价。她称，她第一次在这家网点寄件时，有工作人员曾表示无保价业务。此后她在这里寄过快递，也从未发生过丢失，所以这次寄件时并没有在意。目前，中通快递方面正在追查这些救命药的具体下落。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中通快递中通抗癌药

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有