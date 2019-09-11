1.7万元抗癌救命药疑寄丢，中通快递：将全额赔，正在查丢失地点

IT之家9月11日消息 据澎湃新闻报道，本月10日，林先生反映称，安徽老家寄往上海的抗癌药品包裹被寄丢，包裹由中通快递承运。所寄送的药品价值1.7万元，目前患者已经断药，但中通快递方面仅愿意赔偿3000元并表示正在追查物品具体丢失地点。

▲林先生提供的发票

通过物流信息，目前已确认该包裹是在上海奉贤网点丢失的。中通快递奉贤分部的一名工作人员称，目前，中通快递总部已介入调查并处理该事件。中通快递媒体事务部一位工作人员同日表示，该公司将按涉事物品发票上的金额进行原价赔偿，赔款预计在一周之内到账。目前，该公司仍在追查物品具体丢失地点。





▲被寄丢的抗癌药药盒

林先生表示，药物“依维莫司片”是给女儿服用的，女儿患有肾癌。林先生表示，其在户籍所在地购买药品可享受优惠，所以，一直托亲戚在安徽买药，然后寄过来。目前，女儿己断药五天，肚子开始疼痛。

林先生称，8月23日，他的表妹帮他在安徽省一家公立医院购买了4盒抗癌药品“依维莫司片”，总价格为17227.2元。当天下午，范小霞用中通快递将药品从合肥寄往上海。但三天后，他仍未收到包裹。

运单详情显示，8月23日，涉事包裹到达合肥中转部；24日7点35分，涉事包裹到达上海奉贤；26日23时29分，涉事包裹正在派件；约6分钟后，该包裹已被代收，并附有电话号码，称如有问题可联系。

派件员表示，“这个物件区域确实是我的区域，我看到物流信息的只显示待到达，但物件没有到我的手里，公司处理了。公司有要求对每天没到的快递做记录。”

林先生表妹表示，当时没有给物品保价。她称，她第一次在这家网点寄件时，有工作人员曾表示无保价业务。此后她在这里寄过快递，也从未发生过丢失，所以这次寄件时并没有在意。目前，中通快递方面正在追查这些救命药的具体下落。