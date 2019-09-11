分子层面黑科技，苹果iPhone 11/Pro/Max后盖是一整片玻璃制成

IT之家9月11日消息 在今天凌晨的苹果秋季新品发布会上，苹果发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。

在外观、材质设计方面，苹果称，采用了创造硬度更高的玻璃，不是高科技，而是分子层面的黑科技。是iPhone 迄今最坚固的玻璃面板，前后两面亮相。

苹果表示，精准打磨由一整片玻璃制成，采用双离子交换工艺强化处理。通俗报道解释就是，该摄像头凸起是由整块玻璃一体塑形而成，而非在玻璃上切割后加入镜头模组。

工艺的升级也使得，iPhone 11 Pro成为抗水性能最出色的iPhone。支持IP68 抗水级别，最多可在 4 米水深停留 30 分钟。可抵御咖啡、茶水、汽水等常见液体泼溅。得益于精密的密封技术支持防尘。

iPhone 11最多可在 2 米水深停留 30 分钟，抗水深度达到了 iPhone XR 的两倍。

价格方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元，拥有白色、黑色、绿色、黄色、紫色、红色六种颜色可选。

iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元，拥有太空灰、银色、暗夜绿色、金色四种颜色可选。iPhone 11 Pro Max提供同样的规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

下面是iPhone 11 Pro官方介绍视频。