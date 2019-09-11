微软2019 Windows 10更新五月版18362.356正式推送，解决CPU高使用率Bug

IT之家9月11日消息 微软2019 Windows 10更新五月版9月份补丁累积更新已经推送，提供多种修复和改进。Windows 10 Build 18362.356可通过Windows Update获得，补丁型号为KB4515384。

该补丁将在Windows Update设置页面上列为“2019-09基于x64的系统的Windows 10版本1903的累积更新（KB4515384）”。

Windows 10 KB4515384主要包括安全修复程序和常规错误修复程序。每月更新补丁专注于解决Windows，Office生产力套件，甚至.NET Framework中的安全漏洞。微软还发布了Adobe Flash Player更新，以解决报告的漏洞。

下面是更新内容：

微软已针对影响Edge，Internet Explorer，脚本引擎，Windows身份验证，Microsoft JET数据库引擎，Windows数据中心网络，Windows输入和组合，Windows存储和文件系统以及其他组件的一系列安全漏洞发布了修复程序。

微软表示，它还解决了输入设备（如鼠标，键盘或手写笔）的安全问题。此更新还包括用户名、密码、存储和管理文件的更改。

解决CPU高使用率问题

Windows 10累积更新KB4512941于8月30日作为可选更新发布，它破坏了Windows搜索并导致高CPU使用率。本月早些时候，一些用户记录了Cortana的后台进程（SearchUI.exe）可能导致CPU峰值上升到30%到40%的Bug。

微软上周承认了该问题并表示将在累积更新中包含修复程序。正如所承诺的那样，微软最终旨在通过Windows 10 Build 18362.356解决CPU高使用率和搜索问题。

微软表示目前尚未发现任何已知问题。