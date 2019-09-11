贝索斯等50多位CEO签联名信，呼吁国会制定数据隐私法

北京时间9月11日晚间消息，据国外媒体报道，包括亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）在内的美国50多家大公司的CEO日前联名签署一封公开信，呼吁美国国会出台一项全面的消费者数据隐私法案。

签署联名信的这51位CEO来自一系列行业，他们表示，有必要制定一项联邦法律，以确保“对美国消费者进行有力、一致的保护”，并允许“美国公司继续领导一个具有全球竞争力的市场”。除了写给美国参众两院的领导人，这封信还写给众议院能源和商业委员会和参议院商业、科学和运输委员会的领导人。

这些CEO在联名信中称：“作为各行各业领先公司的CEO，我们的公司几乎接触到每一个美国消费者，每天都依靠数据和数字平台来交付和改进我们的产品和服务。消费者的信任和信心对我们的业务至关重要。我们致力于保护消费者的隐私，并希望消费者相信：我们会以负责任的方式对待他们的个人信息。”

在这50多位CEO签署联名信之际，正值美国议员们严格审查大型科技公司的数据处理方式。美国联邦贸易委员会（FTC）最近针对谷歌和Facebook对用户数据的处理方式进行了两次重大罚款。本周一，来自美国各州和地区的50名总检察长宣布对谷歌严重依赖数据的广告业务展开调查。

联名信还称：“我们迫切需要一部全面的‘联邦级’消费者数据隐私法，以加强消费者的信任，并建立一个稳定的政策环境，让新的服务和技术能在一个众所周知的法律和监管框架内蓬勃发展。”

据悉，签署这封联名信的大型科技公司CEO包括亚马逊CEO贝索斯、移动运营商AT&T CEO兰德尔·斯蒂芬森（Randall Stephenson）和高通CEO史蒂夫·莫伦科普夫（Steve Mollenkopf）等。