OPPO Reno2发布会专访：坚定影像方向，开启视频赛道

9月10日上午，OPPO在上海举行Reno2新品发布会，Reno2手机正式亮相。全新Reno2售价2999元，将于9月12日线上线下同时开售，配置方面，OPPO Reno2搭载视频超级防抖、4800万变焦四摄、阳光护眼全景屏、极夜模式、高通骁龙730G移动平台、8GB+128GB等。

Reno2发布会结束之后，OPPO产品经理乔家栋以及高级影像工程师李龙佳接受了IT之家在内的媒体采访。

在接受采访时，乔家栋向媒体表示，在Reno2上，视频是我们非常坚定的方向，Reno2谈不上是一个试金石，它是一个非常完整，或者是非常饱满的产品，从拍，到看，到剪辑都很完整，乔家栋强调，Reno2是OPPO非常坚定地向影像这个方向迈步的结果。

在Reno2手机上，OPPO为其量身打造了一个专门用来剪辑视频的App——即录，其支持“智能模版”，向笔者这样懒得一帧帧修改视频的用户而言，通过智能模版功能，只需手动挑选几个合适的视频，即录就能帮你自行制作好一个vlog风格的短视频，长度在13-30秒左右不等，适合朋友圈和抖音的分享发布。在这个App内，你还可以手动剪辑视频，选择十多种滤镜，添加字幕和配乐等等。

针对这款应用是否是Reno2专享，乔家栋向IT之家表示，在Reno2手机9月12日产品上市这天，即录SoLoop会上架OPPO商店，也就是说所有OPPO机型都可以体验到这款非常棒的视频剪辑软件。至于未来是否覆盖到其他机型，包括上架更多的商城，这是一个策略问题，今天可能不方便透露。

OPPO手机产品经理乔家栋▲

据了解，OPPO Reno2的HIS视频防抖是基于OIS和EIS的结合，同时配6度高精度的陀螺仪，实现HIS混合防抖技术。李龙佳表示，这颗高精度的6度陀螺仪可以提供精准的角度信息，给到NPU做处理，这样可以实现快速的图像校正，视频是录制过程，要保证每一帧的数据出图质量都非常好，这样就需要对每一帧的校正速度都非常快，通过这个技术，高精度的高灵敏度的加持，能实现视频拍摄画面的平稳。

国内大部分手机发布会都会安排在下午，但这一次OPPO将Reno2的发布会安排在了上午，还是比较罕见的，之所有这么做，是因为下午OPPO还准备了卡丁车活动，组织媒体和O粉们在卡丁车赛场上体验Reno2的视频防抖性能，这也足以看出OPPO对Reno 2视频防抖能力的信心。

今年5月份的时候，三星发布了6400万像素三星ISOCELL Bright GW1图像传感器，目前已经有不少的产品采用6400万像素的相机，针对6400万像素问题，乔家栋向媒体透露，（OPPO）下半年重大策略是开启视频赛道，在开启这个视频赛道时，OPPO采用了包括视频超级防抖，包括视频变焦，包括虚化等等这些特征，OPPO认为IMX586是吃得更透的底子，做新赛道的加持。

本次发布的Reno2搭载了后置4800万四摄，其中包括索尼IMX586 4800万超清主摄+116度视角800万超广角镜头+1300万长焦镜头+200万胶片风格镜头组合。

在变焦方面，Reno2搭载的1300万长焦镜头和主摄、广角镜头相互协作，实现5倍混合光学变焦，最高20倍数码变焦。

针对“为什么这次没有做10倍变焦版”问题时，乔家栋向媒体表示，Reno 10倍变焦版的口碑很好，市场表现也是非常让我们惊喜的，这款产品即使到下半年也是一款好的产品，也是在行业里面非常有实力的。OPPO希望把（Reno 10倍变焦版）口碑好的特性，包括之前一些消费群体接触不到的价位，尽量让它到更普适的价格上。

Reno2是Reno标准版的升级，它很多特性包括10倍变焦版的变焦，我们（OPPO）想把这种极致体验迅速地普及到更广阔的消费者市场当中。