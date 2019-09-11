三星Galaxy A30s/A50s 正式发布：棱镜背板+后置三摄

IT之家9月11日消息 据91mobiles报道，上个月公布的三星Galaxy A30s和三星Galaxy A30sA50s在今天正式登陆印度市场，采用棱镜背板设计和后置三摄。

据了解，三星Galaxy A30s和Galaxy a50的后面板采用棱镜样式的几何图案，两款手机拥有黑色、白色和紫色三种配色。

三星Galaxy A30s采用6.4英寸Infinity-V Super AMOLED屏幕，分辨率为1560×720。采用了14nm的Exynos 7904处理器，配备3GB内存+32GB存储空间版本和4GB内存+128GB存储空间版本；使用microSD卡，存储空间可扩展至512GB。

采用4000mAh电池，充电为15W。采用后置三摄，为2500万+800万+500万像素组合，前置摄像头为1600万像素。4GB+64GB售价16999印度卢比（约合人民币1686元）。

三星Galaxy A50s采用6.4英寸Infinity-U Super AMOLED屏幕，分辨率为2340×1080。采用10nm的Exynos 9610处理器，4GB或6GB内存，4000mAh电池和15W快速充电，采用屏下指纹。

三星Galaxy A50s尺寸为158.5 x 74.5 x 7.7mm，重量为169g。同样采用后置三摄，为4800万+800万+500万像素组合；前置摄像头为3200万像素。4GB+128GB售价22999印度卢比（约合人民币2282元）。