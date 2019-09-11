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我国单身成年人超2亿，孤独消费中游戏开销占一半

2019-9-11 19:50:04来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月11日消息 近日，民政部发布了《2018年民政事业发展统计公报》。统计数据显示，目前，中国有超过2亿单身成年人，其中超过7700万为独居成年人。

围绕这一庞大消费群体，市场上衍生出能对话的智能家电、迷你KTV、单人小火锅、小户型公寓……为一个人提供个性化产品和服务的消费方兴未艾。有机构调查数据显示，孤独人群中57.69%的人表示会为排解孤独产生消费，不会因排解孤独而消费的仅占15.68%。

阿里巴巴发布的《中国空巢青年图鉴》显示，孤独人群多分布于高薪职业，这些人不仅具有较高的消费能力，而且消费观念也更为开放、消费行为更加果决。一项社交媒体对上万名职场人进行的“孤独感”调查显示，75%的孤独者每月至少会花1000元来排解孤独。

2017年，美团外卖服务了1.3亿单身人群；2018年，我国游戏总用户规模达到了6.26亿，而多项研究调查显示，游戏是排解孤独的重要方式，在“孤独消费”中游戏开销占一半；2019年，单身人士选择在“七夕”出门旅游同比增长48%……

然而，因孤独而消费并不能给人们带来真正的快乐。调研数据显示，目前，单身成年人中未婚人数达1. 4亿，其中，92%的人并非真正享受单身状态。

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关键词：单身

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