华为在世界能源大会发布基于5G和AI的系列解决方案

IT之家9月12日消息 日前，华为在阿布扎比开幕的2019世界能源大会上发布了基于5G、AI的一系列能源行业解决方案——5G共享基站解决方案、5G挖矿、电网智能巡检AI解决方案、基于开放边缘计算架构的智能配变终端。

华为企业业务全球能源业务部总经理季翔表示：

人类文明的发展一直与能源变革密切相关，100多年前电力的大规模应用完成了第二次工业革命，以2G、3G、4G为代表的通信技术驱动了第三次工业革命，实现了人与人之间的联结。现在以5G、AI、云等为代表的创新ICT技术正在驱动第四次工业革命，5G高速率、低延迟、大容量的特性实现了万物互联，AI高算力、低功耗、全场景的特性实现了万物智能，云虚拟化、超大规模和高扩张性的特性实现了万物共享。

5G共享基站解决方案

华为的5G专网天线技术，能实现同一单管塔挂设多种天线，使供电公司、铁塔公司、运营商共享基础设施资源。

5G挖矿

华为与跃薪智能公司基于5G网络uRLLC低延迟特性，在中国最大钼矿成功应用5G网络实现卡车无人驾驶和挖掘机远程操控。

电网智能巡检AI解决方案

华为与智洋创新联合研发输电智能化解决方案，基于应用昇腾AI处理器的华为Atlas 200 AI加速模块，使线路杆塔具备端侧智能分析能力，并可以与云端联动实时更新检测算法，将风险信息及时回传到监控中心，提高运维人员工作效率，有效保障输电线路的安全稳定运行。

基于开放边缘计算架构的智能配变终端



华为联合中国电科院、国网山东、国网江苏、南瑞集团和许继集团共同发布了新型智能配变终端。该终端基于“软件定义终端”的设计理念，采用开放边缘计算架构，通过软件App方式，灵活升级或增加功能，使配电网具备更强的资源配置能力和更快的需求响应速度，对各类采集数据进行本地化综合分析与智能决策。