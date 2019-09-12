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苹果1TB版iPad Pro国行宣布降价近2000元：11英寸版10618元

2019-9-12 9:17:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月12日消息 在今年9月份的苹果秋季新品发布会上，苹果主要发布了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机和Apple Watch Series 5、iPad 10.2英寸2019款产品，并未带来新的iPad Pro产品线更新。不过有消息称，苹果将在今年10月份举行iPad新品发布会，更新iPad Pro产品。有报道称苹果计划为新iPad Pro配上与iPhone 11 Pro相同的三镜头相机。

苹果11英寸1TB iPad Pro配备Wi-Fi，现售价为1349美元，而蜂窝网络型号售价为1499美元。原售价为1549美元和1699美元。同样的降价也适用于具有1 TB存储空间的12.9英寸iPad Pro。WiFi型号售价1549美元，而LTE型号售价1699美元。

在大家关注的iPad Pro 1TB版国行方面，11英寸1TB WiFi版售价10618元（降价1881元），WiFi+蜂窝网络版售价11785元（降价1914元）。12.9英寸英寸1TB WiFi版售价12175元（降价1924元），WiFi+蜂窝网络版售价13345元（降价1954元）。

而此前iPad Pro 11英寸1TB WiFi版售价12499元，WiFi+蜂窝网络版售价13699元。12.9英寸英寸1TB WiFi版售价14099元，WiFi+蜂窝网络版售价15299元。

苹果全新iPad Pro是在2018年10月30日正式亮相，屏幕大小分别为11英寸和12.9英寸，采用了LCD屏幕，技术和iPhone XR类似，是视网膜屏幕，全新iPad Pro没有Home按钮，底部采用USB-C端口，国行售价6499元、8099元起。

新款11英寸iPad Pro屏幕分辨率为2388 x 1668，398万屏幕色彩，264ppi。机身厚度为5.9毫米，相比老款窄了15%。12.9英寸是2732 x 2048分辨率。

新款iPad Pro搭载全新A12X处理器，拥有100亿个晶体管，8核CPU，7核GPU，单核性能提高35%，多核性能提高90%。

点击访问：苹果中国官方在线商店

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关键词：iPad Pro苹果

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