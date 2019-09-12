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爆料：除小部分版权主题外，小米MIUI主题付费将全变免费

2019-9-12 9:44:11来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家9月12日消息 据网友爆料，针对小米主题设计师，小米MIUI主题将在9月份全面变更业务模式，除了小部分版权主题之外（例如迪士尼主题），其余所有的付费主题将统一改为免费，并以流量分成的方式进行收益结算，替代当前的付费+免费结合的市场模式。

在业务模式变更之前，小米主题将对其进行内测，帮助设计师过渡到免费模式，保障设计师的收入，同时将进一步提升主题市场的内容质量，对相应的审核规则进行优化调整。

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关键词：MIUI小米

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