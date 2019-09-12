女性朋友小心，多款经期类App对外分享用户数据

IT之家9月12日消息 美国BuzzFeed News报道称，Maya、MIA Fem等拥有数百万用户的热门经期追踪应用将女性避孕情况、月经周期、腹部绞痛等健康和性行为敏感信息发送给Facebook等第三方平台。据《卫报》调查显示，绝大多数女性从未想过自己的隐私会被泄露并卖钱。

据了解，与Facebook的数据共享是通过Facebook的软件开发工具包(SDK)实现的，该软件开发工具包帮助应用程序开发人员整合特定功能，并收集用户数据，这样Facebook就可以向他们展示有针对性的广告和其他功能。当用户将个人信息放入应用程序时，该信息也可能由SDK发送到Facebook。

对于BuzzFeed News的报道，Facebook称它已经与Privacy International（隐私国际）取得了联系，并与之讨论可能违反其服务条款的行为，包括发送被禁止的敏感信息。

Privacy International发现，只要你打开应用程序，Maya就会通知Facebook，甚至在用户同意应用程序的隐私政策之前，Maya就开始与Facebook分享一些数据。

报道中还指出，MIA Fem最初向Privacy International发了一封邮件，以回应泄露用户数据一事，Privacy International将这封邮件分享给了BuzzFeed News。

不过，BuzzFeed News随后联系MIA Fem时，被告知需要提供本文（即准备发布的文章副本）并详细说明将引用文章的哪些部分。MIA Fem威胁称，要对Privacy International采取法律行动，并向BuzzFeed News发送了另一封电子邮件，“我们特此敦促您删除所有获得的‘错误材料’，不得有搪塞和延误，我们将等待您最终的删除结果。”

而Maya的母公司ckal Tech则表示，它不会与Facebook分享任何个人身份数据或医疗数据，ckal Tech在发给Privacy International和BuzzFeed News的一封电子邮件中表示，“广告SDK (Facebook的软件开发工具包)通过显示广告来帮助我们赚取收入，我们的用户可以通过Maya的高级订阅从而屏蔽广告。”