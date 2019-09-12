三星Note10+5G版再次开售：6期免息+赠原装无线充

IT之家9月12日消息 三星Galaxy Note10+ 5G版今日再次开售：6期免息+赠原装无线充，有需求的小伙伴可以关注一下，点此购买。

三星Galaxy Note10+的屏幕尺寸为6.8英寸，由于屏占比非常突出，所以机身尺寸控制得还不错。采用Infinity-O的设计风格，但Galaxy Note10系列手机的前置相机放在了正中间位置，而且屏幕的上下左右四个边框都进行了进一步的缩进，边框的存在感被大幅度削弱。

配置方面，三星Note10系列使用的是高通骁龙855和Exynos 9825处理器，三星Galaxy Note10+的屏幕为QuadHD+级别，PPI高达498，支持到12GB内存和512GB存储空间。

电池方面，Note10+为4300毫安时，最高支持45W快速充电，但充电头需要额外购买。新一代的S-Pen拥有更多的升级，尤其是在隔空操作功能上变得更具可玩性。例如在录制视频的时候，我们用指定动作挥动S-Pen可以实现画面缩放、功能切换等。

Galaxy Note10系列手机支持“实时虚化视频”功能，简单来说就是将静态照片的人像虚化功能带来视频录制当中，而且还能实时预览效果。不过在相机配置上，Note10系列和S10系列是基本保持一致的，都是12MP广角主摄+12MP长焦镜头和16MP超广角副摄的组合。而Note10+则多了一枚3D景深摄像头。

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