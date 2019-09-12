【IT之家开箱】小米MIX3 5G图赏：磁动滑盖，深邃质感

IT之家9月12日消息 今年2月，小米在巴塞罗那召开发布会，正式带来了全球首批5G商用手机之一——小米MIX 3 5G手机。小米MIX 3 5G搭载高通骁龙855处理器，配备骁龙X50 5G基带，售价599欧元，

IT之家现已拿到小米MIX 3 5G手机，并为大家拍摄了精美的图赏，一起来看一下吧。

小米MIX 3 5G手机厚度为8.46mm，重218克，采用滑盖全面屏设计，后置双摄，搭配深蓝色机身，更显深邃质感。

小米MIX 3 5G正面是一块采用磁动力设计的滑盖全面屏，尺寸为6.39英寸，分辨率为FHD+，底部缩短至4.46mm，搭配AMOLED屏幕，提高了屏幕整体性，达到了93.4%的超高屏占比。

推动小米MIX 3 5G的滑盖全面屏，前置24MP+2MP柔光双摄便映入眼帘，配合小米MIX 3 5G背面的12MP+12MP双摄组合，为小米MIX 3 5G带来了较佳的拍照功能：支持960帧慢动作摄影、手持超级夜景、光学变焦以及四轴光学防抖等。

除12MP+12MP双摄组合外，小米MIX 3 5G背面还有后置指纹识别模块、5G标识与MIX Logo，在MIX Logo之下还有“BY XIAOMI”字样，这四者位于小米MIX 3 5G背面的中间位置，使小米MIX 3 5G背面设计整齐有致。

小米MIX 3 5G底部则是十分对称的结构设计，天线、听筒、Type-C接口工整地放置在蓝色中框。

此外，小米MIX 3 5G全球首批配备10GB内存，内置3200mAh电池，支持10W无线充电，提升了27%的听筒音量，支持多类型门卡模拟。

更多图赏：