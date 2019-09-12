工信部：鼓励手机厂商自愿安装“调频信号接收模块”

据报道，9月12日，工信部发布对十三届全国人大二次会议第9231号建议的答复。针对代表提出的手机厂商安装“调频信号接收模块”的建议，工信部表示将继续加大力度，做好调频广播在内的广播电视传输覆盖工作，但由于手机属于高度市场化行业，工信部将发挥市场机制作用，在调频信号接收模块技术成熟、成本低廉、对手机终端资源和电量消耗合理等情况下，鼓励手机厂商自愿安装，方便手机用户接收公共预警信息，并适时研究制定相关标准。