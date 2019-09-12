武极水冷游戏主机促销：最高可选10核i9-9900X+RTX 2080 Ti

IT之家9月12日消息 武极水冷游戏主机现正开启促销活动，i7 9700K+RTX2080Ti促销价格16999元，还有10核i9-9900X配置可选，一起来看一下吧。

▲武极i7 9700K/RTX2080Ti-11G 分体水冷游戏台式

这款水冷主机搭载了八核八线程的i7 9700K处理器，显卡为七彩虹 RTX 2080Ti，主板为华硕ROG Z390F，配备16GB DDR4 3000海盗船内存，硬盘为三星PM981 256GB，电源为650W，采用了武极高端分体式水冷散热。

▲武极 新i9 9900K八核/RTX2080Ti-11G

武极这款水冷主机采用了八核十六线程的i9-9900K处理器，显卡为微星 RTX 2080Ti，主板为华硕ROG Maximus XI Hero，配备16GB DDR4 3000海盗船内存，硬盘为三星970 EVO 500GB，电源为650W，采用了武极定制分体式水冷散热。

▲武极 i9 9900X/华硕RTX2080Ti-11G猛禽

配置最高的这款水冷主机采用了英特尔10核心的 i9 9900X处理器，显卡为华硕RTX 2080Ti猛禽，主板为华硕X299主板，配备32GB DDR4 3000海盗船内存，硬盘为三星970 EVO 500GB，电源为750W，采用了武极定制分体式水冷散热。