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彻底曝光！谷歌Pixel 4 XL真机上手体验，搭载90Hz屏幕

2019-9-12 16:17:13来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家9月12日消息 谷歌Pixel 4 XL今天彻底曝光，网上已经流出两个高质量的上手体验视频，一起来看一下。

第一个视频来自YouTube频道AnhEm TV，视频长达6分多钟，展示了白色版的Pixel 4 XL，拥有哑光白色背板和哑光黑色边框。在视频中，我们看到了Smooth Display的菜单设置，软件确认手机将具有高刷新显示屏，能够在60Hz和90Hz之间动态切换，具体取决于屏幕上的内容，也可以选择关闭90Hz显示。

视频还展示了在Pixel 4 XL上运行硬件检测应用，确认该机具有6.23英寸屏幕（3040 x 1440分辨率），骁龙855处理器和6GB RAM。手机上还附带语音备忘录/录音机应用，这长期以来一直是谷歌Android应用阵容中缺少的一个应用。

第二个视频来自Rabbit TV频道，展示了Pixel 4 XL的所有三种颜色，包括珊瑚色/橙色版本，同样有哑光效果，黑色版是唯一一个看起来有光泽的版本。

此视频还包含来自Pixel 4 XL的拍照样张，显示了夜景和人像模式的微小改进。

今天微博上还流出了一张Pixel 4的真机图，展示了人脸解锁的设置界面，界面显示解锁时可以戴眼镜或浅色太阳镜。预计谷歌在10月份的某个时候才会正式发布Pixel 4系列，具体可能会在10月15日，相信之后会有更多新机的信息流出。

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关键词：Pixel 4 XL

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