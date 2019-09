IT之家9月12日消息 在11日凌晨举行的苹果秋季新品发布会后,苹果公布了发布会的快闪视频,视频在1:23处闪过一个电脑蓝屏的小彩蛋,大概只有不到0.5秒的时间,苹果展示了Windows 系统经典的蓝屏死机,但其中的错误码和信息则暗藏玄机。

它的错误码是Error 09102019,显然指的就是苹果发布会这天。然后后面的信息显示,“突然灵光一闪,对于铁杆果粉来讲,暂停一下视频总会有些意外的惊喜彩蛋等着。”

随后则是一大串二进制数字,显然这是编码ASCII码的二进制字段,转译成英文就是“So you took the time to translate this? We love you.”也就是“你真花那么久翻译了?爱你么么哒!”