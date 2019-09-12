我国年内将发射5至7颗北斗卫星，明年建成北斗全球系统

IT之家9月12日消息 据央视新闻报道，2020年，我国将完成北斗全球系统的全面建设，北斗应用也将加快推进。预计今年还将发射5至7颗北斗卫星，明年再发射2至4颗北斗卫星。

我国导航定位和授时体系将以北斗系统为核心，在新技术融合方面，北斗将与互联网、物联网、5G、大数据等深度融合。

中国卫星导航定位协会会长于贤成表示，北斗的高精度和5G的高速度结合将极大地提高人民生活的质量，比如智能驾驶、智能穿戴、包括老人的健康养老，这些方面应用北斗技术之后，对人民生活质量都有很大提高。

2017年11月，北斗三号卫星首次发射成功，此后北斗三号系统建设进入了超高密度发射。从2017年11月5日至2018年11月19日的一年间，我国完成19颗北斗三号卫星的超高密度发射，创造了北斗组网发射历史上高密度、高功率的新纪录。

随着“北斗”地基增强系统提供服务，未来可提供米级、亚米级、分米级，甚至厘米级的服务。同时北斗应用目前已经成为一个拥有全球市场的战略新兴产业。2018年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到3016亿元，其中北斗对产业核心产值贡献率达80%。按照目前的增速测算，预计至2020年我国卫星导航产业的规模将超过4000亿元。