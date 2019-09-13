2019搞笑诺贝尔奖揭晓：为什么树袋熊便便是方形，奖金100万亿津巴布韦币

北京时间9月13日消息，在过去的几年里，好奇的科学家们又取得了许多重要的发现，比如为什么树袋熊的便便是方块的，以及活着的和死掉的蟑螂在被磁化之后的表现有何差异，甚至还测定了男人左右阴囊的温度差异。这些了不起的发现，都在2019年的第29届搞笑诺贝尔奖颁奖典礼上得到了表彰。

搞笑诺奖（Ig Nobels）创立于1991年，是一项对于真正的科学皇冠“诺贝尔奖”的善意的滑稽模仿秀，其官方宗旨是“奖励那些乍一看让人发笑，但随后却能让人深思的科学研究”。这个奖项每年会在哈佛大学剧场举行发布会和颁奖典礼。典礼仪式包括有迷你音乐剧（每年的主题都不一样），科学展示环节，还有24/7演讲。

在这个环节，科学家必须在24秒内用专业语言阐述自己的研究工作，随后再用7个字，用所有人都能听得懂的简单语言来解释自己从事的工作。而有趣的是，所有获奖者发表获奖感言的时间也是被限制的，只有60秒，如果超时就会有一个8岁小女孩对着你大吼大叫：“快停下吧！太无聊啦！”正如这一奖项的口号中所提到的那样，每一年的获奖项目，都是一开始让你发笑，但是背后却有重要科学意义的。

按照传统，每一个获奖团队或个人将获得：100万亿津巴布韦币，这是搞笑诺奖的一个传统。实际上在津巴布韦，由于惊人的通货膨胀，这种纸币早就不再流通了，事实上，由于巨额通胀，100万亿津巴布韦币大约只能兑换40美分（大约2.8人民币）。2009年，搞笑诺贝尔奖将数学奖授予津巴布韦央行行长Gideon Gono，以表彰他“给予津巴布韦人民一种简单，日常的学习巨大数字的方法——发行面额从1分到100万亿的货币。”

化学奖：

成果：“评估了一个典型5岁孩童每天的唾液分泌总量”

这项研究开展于1995年，来自日本的获奖者评估了不同的食物（包括大米饭，香肠，土豆泥，曲奇饼干，苹果以及日式酸萝卜）对儿童唾液分泌量产生的影响。研究方法是这样的：研究者首先对食物称重，然后让孩子先咀嚼这些食物，但是不能咽下去，而是吐出来，随后研究者再次称重，以测量里面多了多少唾液。唾液总体上是对人体健康有益的，它有助于保持口腔湿度，帮助消灭病菌并启动对食物的消化过程。不过研究者未能在当年的论文中有说服力的表明，为什么开展这项研究是值得的。

物理学奖

获奖者：Patricia Yang，Alexander Lee，Miles Chan，Alynn Martin，Ashley Edwards，Scott Carver，以及David Hu

获奖原因：研究了树袋熊排出方形粪便的方式和原因

树袋熊是已知的唯一一种会排出方形粪便的动物。佐治亚理工学院的一支研究团队利用几头树袋熊尸体，对这一现象展开了研究。结果发现，这种奇特的粪便与树袋熊肠道的形状和灵活性、以及树袋熊生活的环境比较干燥有关。该研究结论或许能帮助制造业改进方形产品的生产方法。

工程学奖

成果：“发明了一种适用于人类婴儿的自动换尿布机”

新手父母们对于给宝宝换尿布的痛苦简直太了解了。一位来自伊朗的工程师Farahbakhsh决定解决这个问题。他采用的思路和洗碗机很像。在申请的专利中，作者提到：“一旦将婴儿放入其中，自动化的尿布更换程序将启动，全程无需人工参与，无需接触婴儿或者尿布，程序将自动完成。”同时，使用这台机器将减少水的使用，去年，这项发明成功获得美国专利。

解剖学奖

成果：测量了未穿衣服和穿衣服的法国邮递员两侧阴囊温度的不对称性

科学界此前曾争论过，男性的左侧阴囊温度是否比右侧稍高一些。很多人都知道，有时左侧阴囊的位置会略低于右侧，这可能是为了避免两个阴囊相互碰撞、也可能是为了更好地散热降温，而这两点原因之间或许也有一定关联。有一些研究显示，两侧阴囊的温度存在不对称性，而有些研究则否定了这一点。因此此次获奖者们决定自己开展研究一探究竟。他们分别测量了年轻的邮递员在未穿衣服和穿衣服状态下的阴囊温度，结果发现两侧温度的确不一致。研究人员总结道：“左右两侧阴囊的温度差别也许在一定程度上导致了男性外生殖器的不对称性。”

经济学奖：

成果：“测定了哪个国家的纸币最容易传播危险的病菌”

该组研究人员在一篇发表于2013年的论文中指出：“全球范围内，纸币是人与人之间交换最为频繁的物件之一。而在这种交换的过程中，纸币可能遭到污染并可能在人与人之间的病菌传播中扮演了重要角色。”为了验证这一假设，研究人员故意污染了来自全球各地的各种纸币，包括欧元，美元，加拿大元，克罗地亚库那，罗马尼亚列伊，摩洛哥迪拉姆以及印度卢比，研究人员在这些纸币上涂抹了金黄色葡萄球菌和大肠杆菌的菌株。随后观察这些菌株在各类纸币上能够生存多长时间，以及在换手时，是否会传播这些病菌。结果显示，罗马尼亚列伊是唯一一种两种病菌都会被传播出去的纸币。原因可能是因为它使用的是聚合物材料。因此或许避免使用聚合物材料制作纸币，或者干脆推广无现金支付手段，将是未来的大趋势。

和平奖：

成果：“试图测量挠痒痒带来的愉悦程度”

试问天下有谁没有享受过挠痒痒的快感？但是今年的搞笑诺奖和平奖获得者们注意到，似乎还没有人对挠痒痒究竟能有多么舒服进行过定量化的测量研究。因此在他们2012年的这项研究中，他们使用一种热带豆科植物黎豆来引发身体各种不同部位的瘙痒感，包括前臂，脚踝，背部，腋窝等等。结果显示，背部和脚踝处的瘙痒感要强于前臂，也因此在挠痒痒时，背部和脚踝处感受到的愉悦感也要强烈一些。

医学奖

成果：证据表明食用披萨或有助于预防疾病、延年益寿，前提是要在意大利境内食用在意大利制作的披萨

2003年，Gallus和同事们分析了消化意大利披萨是否有助于预防癌症。2004年，他们研究了披萨是否能降低患急性心肌梗塞的风险。2006年，他们又进一步研究了食用披萨是否能降低患乳腺癌、卵巢癌和前脸腺癌的风险。Gallus等人也承认，这些研究中发现的有益影响因素都可以归结于健康的地中海式饮食。但对于披萨爱好者来说，这仍然是一次很重要的研究。

心理学奖：

成果：“发现嘴里叼一支笔会让人微笑，因此也会更加快乐，但后来又发现事实并非如此”

时间退回到1988年，一个研究组发现，嘴里叼一支笔会让你微笑，也因此会更加快乐，这是一种面部反馈机制产生的结果。这在当时是一项相当有名的研究，也因此并没有人去质疑它的结论，直到开展这项研究的科学家Strack自己在2016年重新对这个问题进行了研究和实验，但却发现无法复现当年自己得出的结论，换句话说：很遗憾，嘴里叼一支笔，并不会显著地增加你的快乐程度。

医学教育奖

成果：利用一种名叫“响指训练”的动物训练方法，训练外科医生做骨科手术

这项研究开展于2016年，训练内容为两项手术任务：困难的打结、以及低角度钻孔。研究人员想测试学习过程中“声学反馈”的有效性。虽然该方法一般用于动物训练，但此前有研究显示，该方法或许也可用于训练人类行为，并且比传统的展示型教学方法更高效。研究人员指出，“响指声”是一种不需要使用语言、也不涉及任何评判的条件强化手段。研究结果显示，与对照组相比，使用“响指训练法”的医学生在学习任务时所花的时间更长，但开展任务的精确度更高。而精确度在外科手术中极为重要。

生物学奖

成果：发现被磁化的死蟑螂的行为与被磁化的活蟑螂不同

研究显示，蟑螂及部分种类的昆虫似乎能够感知磁场的存在（即拥有“磁觉”），并且自身也可以被磁化。Kong等人利用磁弛豫技术（MRX）测量了死去和活着的美洲大蠊的磁化与磁性消退速度。结果发现，活蟑螂磁性消退的速度比死蟑螂快得多。研究人员表示，这项研究不仅能帮助我们进一步了解动物感知世界的不同方式，或许还有助于改进人类受动物启发制作的各类传感器。

以下是2018年搞笑诺贝尔奖的全部奖项：

医学奖：使用过山车来加速肾结石脱落

人类学：在动物园里收集证据，证实了黑猩猩模仿人类的频率与人类模仿黑猩猩的频率一样，且做得一样出色

生物学：证实了葡萄酒专家可以通过气味识别葡萄酒杯中是否有苍蝇存在

化学奖：通过测量发现，人类唾液可作为肮脏物体表面的良好清洁剂

医学教育奖：发表了一篇医学报告——坐姿结肠镜检查：从自我结肠镜检查中获得的教训

文学奖：记录了多数使用复杂产品的人们都不会去阅读说明书

营养学：计算出了吃人肉所摄入的卡路里热量远低于从其它传统肉食中摄入的卡路里热量

和平奖：在驾驶车辆时测量大声叫喊和骂人的频率、动机和效果

生殖医学奖：用邮票测试男性性器官是否正常，他们的研究报告描述称，使用邮票监测分析夜间男性阴茎勃起

经济学：研究了雇员使用扎小人诅咒老板是否能缓解焦虑

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