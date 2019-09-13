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任正非：如果美国不允许华为在美大规模安装设备，可将5G平台许可给任何美国公司

2019-9-13 10:26:13来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月13日消息 日前，华为心声社区发布了美国经济学家托马斯·弗里德曼（Thomas L. Friedman）在《纽约时报》上的专栏内容。

弗里德曼表示，其接受华为创始人及CEO任正非邀请，参观了华为深圳总部。任正非第一次在采访中提出要与美国司法部谈判，试图解决华盛顿和华为之间的所有未决事项。

任正非对弗里德曼说，华为愿意与美国司法部展开话题不设限的讨论。

“美国如果觉得我们有什么问题，可以带着诚意来讨论，双方做出一个合理的处理方案，我认为这是可以接受的。”任正非还着重强调，“我们和司法部之间的讨论话题没有任何限制。”

任正非还第一次提出，如果美国这个没有本土5G网络制造商的国家仍不信任华为，不允许华为在美国大规模安装设备，他可以将整个华为5G平台许可给任何有兴趣的美国公司，以完全独立于华为开展5G的制造、安装、运营。（其它5G供应商仅有诺基亚和爱立信，其产品比华为昂贵很多。）

任正非表示，华为“可以向美国企业转让5G所有的技术和工艺秘密，帮助美国建立起5G的产业来。”但他也强调，“我们愿意这样做，但要美国能接受才行。”美国公司“可以修改5G平台，以满足自身的安全要求。而且他们可以改掉软件代码，从而保障美国的信息安全”。

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关键词：华为任正非

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