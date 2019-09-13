用手机就能完成尿检！Healthy.io获6000万美元融资

大约六年前，以色列前首席技术官Yonatan Adiri与人共同创办了Healthy.io，一家利用人工智能为慢性肾病患者提供专业级医疗成像服务的数字医疗初创企业。其10个参数的数字测试试剂盒Healthy.io只需要一个智能手机应用程序、一根蘸水棒和一张附有彩色编码的页面，就能让患者收集和分析尿样。

Healthy.io发展势头很猛，继今年2月B轮融资1800万美元之后，Healthy.io今天宣布获得了由Corner Ventures领投的6000万美元C轮融资，Joy Capital和前投资人Ansonia Holdings、Aleph和Samsung Next参投。首席执行官Adiri表示，目前Healthy.io总筹资额达9000万美元，新资金将加速Healthy.io的全球扩张和产品开发。

Adiri表示，智能手机有潜力成为医疗保健的均衡器。为了释放这种潜力，公司必须遵循最高的临床标准。我们的第二次FDA批准和额外资金使我们能够在欧洲和以色列的最初10万名患者之外，扩大关键检测和治疗的覆盖面，触达数百万患有糖尿病和高血压的美国人，他们有罹患慢性肾病的风险。

Healthy.io测试的设计充分考虑到了易用性。患者需要等待试纸显色，然后用配套的应用程序在卡片上拍一张照片，然后将照片匿名化、标记化，并发送到云端进行诊断测试。该医疗级别的CE和ISO 13485认证的销售试剂盒可对一系列疾病、感染和妊娠相关并发症进行尿液分析。具体来说，它测试酮类、白细胞、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白质、血液、比重、胆红素、尿胆红素原和pH值标记物，这些标记物涵盖从尿路感染到酮症、肾脏疾病、怀孕健康和膀胱癌的病理。

对病人来说，这样做的好处显而易见。给尿样拍照比开车去附近的医院方便多了。对于临床医生来说，这种在家进行的测试减少了候诊室的患者数量，帮助医院工作人员优先处理紧急病例。Adiri在早些时候的一次采访中表示，如果你了解智能手机摄像头的指数级增长，那么利用这种增长来诊断是有意义的。如此一来病人不必再去实验室了。

Dip.io非常有效，Adiri补充说道，既能鼓励患者定期进行自我检测，也能发现肾功能障碍的迹象。在一项包含500名受试者的三盲研究中，99%的人有能力完成一项测试。Geisinger Health与美国国家肾脏基金会联合，对高血压患者进行的一项评估显示：患者的依从性为71%。而在英国，Dip.io是由约克郡一家NHS诊所于6月推出的一个虚拟肾脏诊所项目提供的，该项目发现10%接受测试的患者蛋白质升高，表明以前未发现肾脏疾病。

今天的医疗系统对于患者就诊并不是那么方便。Aleph普通合伙人Michael Eisenberg表示，Healthy.io正在解决这一问题，在患者所处的地方，通过他们的智能手机与他们见面，并将智能手机摄像头变成临床级医疗设备。我们很自豪能够支持一家能够达到FDA最高标准的公司，同时创造出让患者生活更轻松、更方便的产品。

通过Healthy.io在欧洲和以色列的战略合作伙伴，目前Dip.io已经被10万名患者使用。Adiri表示，并已获得美国FDA 510(k)批准。公司还和Siemens Healthineers签署了一个全球伙伴关系，并最近宣布在伦敦、谢菲尔德、卡迪夫的超36家Boots UK门店启动一个膀胱炎测试服务。

据Adiri表示，Healthy.io目前专注于国际扩张，但未来的产品将不局限于尿检。这家初创公司正在开发一种皮肤病产品，患者可以在一块皮肤附近贴上彩色六边形的膏药，并用智能手机应用程序拍照。计算机视觉算法可以纠正和标准化图像，与Dip.io一样发送到云端进行分析。

作为最新一轮融资的一部分，Aetna前执行副总裁Gary Loveman加入了Healthy.io董事会。Loveman曾在哈佛大学工商管理研究生院担任副教授九年，并在麻省理工学院获得经济学博士学位。