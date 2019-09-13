内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>苹果

安兔兔跑分证实：苹果iPhone 11/Pro/Max全系配备4GB内存

2019-9-13 12:02:16来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家9月13日消息 今日上午，苹果新发布的iPhone 11、iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max安兔兔跑分出炉。安兔兔官方经后台数据库确认，出现的三款新iPhone均配备4GB内存。

据悉，安兔兔数据中出现了型号为iPhone 12,1、iPhone 12,3以及iPhone 12,5的三款新iPhone，分别对应iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max。

内存方面，安兔兔表示，经后台数据库确认，包括iPhone 11 64GB与iPhone 11 Pro Max 512G版本在内，三款新iPhone均搭载4GB内存。此前传闻的6GB内存在安兔兔后台则没有发现任何数据。三款新iPhone应为全系配备4GB内存。

而去年推出的iPhone中，iPhone XR内存（3GB）则与iPhone XS系列（4GB）有所不同。

跑分方面，在iOS版安兔兔V7下，三款新iPhone跑分均超过45万，分别为456655（iPhone 12,1）、455452（iPhone 12,3）、462098（iPhone 12,5）。三款新iPhone没有出现明显的性能区别。

安兔兔表示，对比来看，iPhone 11系列的性能相比iPhone XS系列提升超过28%。子成绩方面，包括CPU、GPU、UX和MEM成绩均有提升，GPU性能提升最为明显。

▲图源：安兔兔

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：苹果iPhone

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有