安兔兔跑分证实：苹果iPhone 11/Pro/Max全系配备4GB内存

IT之家9月13日消息 今日上午，苹果新发布的iPhone 11、iPhone 11 Pro与iPhone 11 Pro Max安兔兔跑分出炉。安兔兔官方经后台数据库确认，出现的三款新iPhone均配备4GB内存。

据悉，安兔兔数据中出现了型号为iPhone 12,1、iPhone 12,3以及iPhone 12,5的三款新iPhone，分别对应iPhone 11、iPhone 11 Pro以及iPhone 11 Pro Max。

内存方面，安兔兔表示，经后台数据库确认，包括iPhone 11 64GB与iPhone 11 Pro Max 512G版本在内，三款新iPhone均搭载4GB内存。此前传闻的6GB内存在安兔兔后台则没有发现任何数据。三款新iPhone应为全系配备4GB内存。

而去年推出的iPhone中，iPhone XR内存（3GB）则与iPhone XS系列（4GB）有所不同。

跑分方面，在iOS版安兔兔V7下，三款新iPhone跑分均超过45万，分别为456655（iPhone 12,1）、455452（iPhone 12,3）、462098（iPhone 12,5）。三款新iPhone没有出现明显的性能区别。

安兔兔表示，对比来看，iPhone 11系列的性能相比iPhone XS系列提升超过28%。子成绩方面，包括CPU、GPU、UX和MEM成绩均有提升，GPU性能提升最为明显。

▲图源：安兔兔