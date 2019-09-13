新研究：社交媒体带来压力，却会让使用者更易上瘾

新华社报道，有研究显示，社交媒体会给使用者带来压力。一个国际研究团队近日发现，这种压力会增加用户对社交媒体上瘾的可能性，这是因为他们往往会通过使用社交媒体的其他功能来解压。

此前研究发现，使用社交媒体会给用户带来某些压力，比如面对过量信息、受到周围朋友的“遵从压力”，以及感到个人生活被侵犯等。

英国兰开斯特大学和德国班贝格大学等机构的研究人员近日在国际期刊《信息系统杂志》上发表研究报告说，在面对这种压力时，人们通常不是选择停止或减少社交媒体的使用，而是会从社交媒体上的一个功能转移到另外一个功能。

这一国际团队对444名脸书的用户进行了调查，结果发现，当感受到社交媒体引起的压力时，用户会在聊天、浏览信息、更新动态等活动之间不停切换，不仅延长了社交媒体的使用时间，也增加了对社交媒体的依赖性。另外，用户使用社交媒体的习惯越强，他们就越有可能将其视为一种转移压力的消遣方式。

对于这种通过“分心”来应对社交媒体压力的现象，参与这项研究的班贝格大学助理教授克里斯蒂安·迈尔解释说，这是因为社交媒体功能广泛，用户会发现这些平台既能引起压力，又能分散他们对压力的注意力。“用户将自己嵌入到社交网络环境中，而不是从中摆脱出来，进而形成一种成瘾状态。”