新能源二手车低保值率现状：14万买入两年后3.5万没人要

IT之家9月13日消息 据中新闻报道，日前，中国汽车金融暨保值率研究委员会发布《2019中国汽车保值率报告》(以下简称《报告》)显示，近三年主流新能源汽车平均保值率仅为32.31%，大大低于传统燃油车。从纯电动汽车的1年保值率看，除了特斯拉超60%，其余车型的保值率都普遍偏低。

《报告》以续航里程300公里作为分界线，分别统计了续航里程小于300公里和300公里以上的1年车龄纯电动车保值率排名。《报告》显示，最高续航里程不少于300公里1年车龄纯电动车排名前十名中，特斯拉MODEL X和MODEL S排名前两位，保值率分别为68.09%和64.75%；蔚来ES8排名第三，保值率为47.89%。吉利帝豪三厢车以及长安逸动新能源位列最后两位，保值率分别为38.03%和36.82。

在续航里程300公里以下的1年车龄的纯电动车前十排名中，宝马i3的保值率为46.55%，位列第一；北汽新能源EU260保值率为30.91%，位列第二；其余八种车型的保值率均在30%以下。而对比燃油车，其三年内的车型保值率仍基本维持在59%-75%左右。

多名二手新能源车经销商表示，由于保值率低，新能源二手车的生意不好做。其中一位经销商的库存里仍积压着3个月前回收的一台2017年款的江淮iEV6E，原价含税接近14万购入的车，如今售价仅为3.5万元。

中国汽车流通协会常务理事贾新光表示，和燃油车相比，新能源二手车的低保值率主要是来自其电池问题，“发动机哪怕3~5年也好使，而电池面临着易老化的问题。”