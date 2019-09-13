在美业务遭遇困难？蔚来将在硅谷裁员62人

9月13日消息，据国外媒体报道，据提交给加州就业发展局的最新文件显示，电动汽车初创公司蔚来（NIO）位于加州圣何塞的硅谷办事处将裁员62人。

这是该公司今年在美国进行的第二轮裁员，今年5月，蔚来曾裁员70名员工，关闭了位于旧金山的一个办公室。根据财务档案，截至2019年初，该公司在硅谷有640名员工。

据蔚来北美公关主管乔安·亚马尼（JoAnn Yamani）称，新一轮的这次裁员是该公司“优化努力”的一部分，涉及“每个部门”。该公司在美国的业务主要集中在研发和工程方面。

亚马尼的言论呼应了该公司在美国上一轮裁员后所说的话。“经过四年的快速增长，我们已经建立了一个全球性的组织。然而，快速发展也带来了职能部门重复、工作任务不明确、工作职责不明确、某些人工作不足等问题。”蔚来当时对媒体表示，“今年，我们希望通过优化管理效率来解决这些问题。”

蔚来成立于2014年，于2018年中开始在中国销售其第一款全电动汽车ES8 SUV。到去年底，该公司已经向市场交付超过1万台ES8 SUV。2018年9月，蔚来在纽约证券交易所上市，筹资10亿美元。

报道称，最近，由于电池组设计缺陷可能会造成着火风险，蔚来还召回了近5000台ES8。

除了一个月份外，在2019年所有月份，ES8的销量都陷入下降窘境，7月份该款汽车只交付了164辆。蔚来尚未公布8月份的销售数据。

该公司推出的第二款电动车是体积更小和价格更低的ES6。ES6的交付始于今年6月份，蔚来表示，该款汽车已经有了12000台的预定订单。

无论如何，最有可能的情况是，蔚来2019年交付4万辆汽车的目标将无法实现。相反，这家初创公司在2019年的大部分时间里都在进行规模更大的重组。

该公司已将全球员工人数从近1万人削减至约8000人，预计还将进一步裁员至7000人。今年早些时候，蔚来还放弃了在上海建立自己制造工厂的计划，转而选择国有汽车制造商江淮汽车（JAC Motors），继续支付费用为自己代工生产汽车。

5月份，该公司无限期推迟了一款即将推出的电动轿车，这距离这款车型的概念车对外发布时间仅六周。7月份，该公司还出售了旗下Formula E车队。仅仅几周后，该公司三位联合创始人之一宣布退休。