低于5499元，苹果iPhone 11未上市先破发

IT之家9月13日消息 苹果在秋季新品发布会上推出了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone 11系列搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。iPhone 11系列三款新机将在9月13日晚上20点开启预售。

不过不同于此前iPhone，iPhone 11系列可能未上市就会迎来破发（首发跌破发行价），IT之家发现在不少电商平台，iPhone 11虽然标注5499元起步，但是加上一些优惠券等，实际支付的价格低于、甚至远低于5499元。

比如有的电商卖家推出抢1元抵100元权益，预定享受199元礼包，含快充头和快充数据线等。

另外有网友反馈，农行折扣商城中的iPhone 11预约价降价540元，首发价跌破5000元，达到4959元。不过需要大家注意分辨是否正规，有评价称此前款iPhone新机开售后发货缓慢，收货体验不佳。

另外招商银行中iPhone 11新品开售可抢200元优惠券。

当然IT之家还是建议大家到苹果官方网站及Apple Store零售店、苹果天猫旗舰店、苹果京东自营店等正规平台购买iPhone 11系列手机。

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