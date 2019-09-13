微软Surface Pro 7新品发布会媒体邀请函公布：暗示one more thing

IT之家9月13日消息 此前微软宣布将在10月2日举行Surface新品发布会活动，现在微软更进一步，已经向媒体发出邀请函，而这份邀请函和之前的海报不同，似乎暗示了微软的One More Thing，将有新的体验。

邀请函上已经给出了Surface新品发布会的具体时间，美国纽约10月2日上午10点，也就是北京时间10月2日晚上22点。届时IT之家将为大家带来Surface新品发布会的直播报道。

微软通常在10月份举办Surface活动，在那里它会展示整个生产线上新的设备。虽然今年还不清楚会发生什么，但我们可能会看到Surface Pro 6、Surface Laptop 2以及Surface Book 2的继任者到来，也就是Surface Pro 7、Surface Laptop 3、Surface Book 3等的到来，预计微软将会为这些设备带来USB-C接口的全面支持，设备更轻薄，Surface Type Cover键盘盖升级等。

去年微软推出了新的Surface Studio 2设备，并且微软的PC开发周期似乎更长一些，所以今年预计不会发布新的Surface Studio 3设备。

预计微软会发布以下设备及内容：

Surface Pro 7采用最新的Intel第10代处理器和USB-C支持。

Surface Laptop 3采用最新的Intel第10代处理器和USB-C支持。

Surface Book 3采用最新的Intel第9代处理器和USB-C支持。

基于高通骁龙8cx处理器的Surface设备，支持LTE/5G。

Surface Go 2具有更高的性能和电池续航。

事情变得有趣的是，我们可能最终看到一款双屏设备诞生，传言已经有一段时间了。据称，微软在今年早些时候向员工展示了“Centaurus”双屏设备，暗示它可能已经接近发布。