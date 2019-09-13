尴尬！微软承认Windows 10补丁KB4515384搞坏了“开始”菜单和搜索

IT之家9月13日消息 “开始”菜单和Windows搜索是Windows 10中捆绑的两个最重要的功能，但在安装Windows 10 KB4515384(Build 18362.356)后，两者都无法在某些PC上正常运行。

Windows 10 KB4515384于9月10日发布，更新将自动在后台下载。开始菜单和Windows搜索问题是在周二首次报告，微软刚刚确认了一个错误，但是修复程序还没有。

根据各种报告，Windows 10的“开始”菜单停止工作，一般会提示以下两个错误：

我们会在您下次登录时尝试修复它。

严重错误 - “开始”菜单无效。

另一方面，Windows搜索在为任何搜索的查询时呈现空白屏幕。

微软正在调查这些问题和报告，不久将发布有关出错的更多信息。

该公司表示，“微软已收到一些用户遇到与‘开始’菜单和Windows桌面搜索相关问题的报告。“我们目前正在调查，并将在有更多信息时提供更新”。

安装应用此累积更新后，用户还会报告音频问题，删除补丁或调整音频设置显然可以解决这个问题。

值得一提的是，这是连续第二次Windows更新破坏了Windows 10 2019年5月更新PC的功能。上个月，微软推出了可选更新补丁KB4512941，其中包含导致高CPU使用率的Cortana搜索问题。