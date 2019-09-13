趣味爆料：苹果iPhone 11用白色包装盒，iPhone 11 Pro/Max用黑色盒子

IT之家9月13日消息 苹果在秋季新品发布会上推出了iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max三款手机。内置A13仿生芯片，新的iPhone 11系列搭载了刘海屏，iPhone 11升级到后置双摄，iPhone 11 Pro/Max升级到后置三摄镜头。iPhone 11系列三款新机将在9月13日晚上20点开启预售。

而根据网友的爆料，这次iPhone 11系列的包装盒会有不同，iPhone 11型号手机可能使用白色的包装盒，而iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max型号手机将可能使用黑色的包装盒。

从苹果iPhone 4开始，一直使用白色包装盒运送产品。随着即将推出的iPhone 11 Pro系列，看起来苹果正在转回使用黑色包装盒。上面的图片是在iPhone升级程序部分的Apple AppStore应用程序中发现的。如你所见，苹果将继续使用iPhone 11的白色包装盒，而iPhone 11 Pro和iPhone 11 Pro Max将以黑盒子装运。

新款iPhone 11 Pro系列将提供金色、午夜绿色，银色和太空灰色。午夜绿是一个全新的开始，它看起来很棒。

售价方面，iPhone 11提供64GB、128GB和256GB三种规格，售价分别为5499元、5999元和6799元。iPhone 11 Pro提供64GB、256GB和512GB三种规格，售价分别为8699元、9999元、11799元。iPhone 11 Pro Max提供同样三种规格和配色，售价分别为9599元、10899元、12699元。

值得一提的是，今年，iPhone 11系列新品将于天猫首发，天猫还联合蜂鸟即配首次推出iPhone一小时达服务。开售后，上海、杭州主城指定区域的消费者，可在天猫中国电信翼天下旗舰店、联通华盛旗舰店购买iPhone 11系列新品，率先体验这项服务。天猫今年还推出“保值回购”服务。用户在天猫购买带有“保值回购”标识的iPhone，使用一年后可5折回收。