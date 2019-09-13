小鹏G3辅助驾驶全面体验：智能化长征的第一步，完全自动驾驶还有待时日

2019年，小鹏汽车无疑成了新能源界的网红。

自改款以来，G3便颇受到媒体、汽车圈“聚光灯般”的关注。然而除了520km款增加续航，TechWeb还关注到：G3通过XPilot升级，具备了更大速度范围ACC、加入LCC。其他的升级我们暂且不聊，今天单纯谈谈ACC以及LCC的整体感受。

自适应ACC：

ACC并不是新技术，如果你购买30万的基础版宝马3系，4S店会问你要不要加装ACC。对于燃油车来讲，自动挡、小排量的汽车装ACC可以在长途、高速上节省不少力气。宝马3系给出ACC的加装费用是2k上下，各位可以参考下。

但问题来了，燃油车ACC可以做什么：据悉，宝马加装ACC仅仅是帮驾驶员在直线平整道路中，提供速度“恒定”功能，油门可以被放开。

小鹏G3升级后，ACC功能扩展到全速域，重点是：G3具备“自适应”ACC，用户可以放开双腿，把油门、刹车一股脑丢给XPilot。

首先来说操作，方向盘左手靠近小拇指处，便是辅助驾驶拨杆，如果在行车过程中需要开启ACC、LCC功能，只需左手拨动即可。

仪表盘指示灯亮起（路况允许），单次向内拨=开启ACC，上拨提速、下拨减速（5km/h一档，例上拨四次即可从50km/h增加70km/h）；上扭增加跟车距离，下扭缩紧距离。

通过实际测试，初步体验为：60km/h主路巡航开启ACC跟车（前车55km/h），G3自动降速55、调整车距20m左右。这个跟车距离会随着智能传感器的检测数据得出：如果前方是小轿车，则维持20～30米距离；如果是货车，则拉开更大距离。整体体验相当不错。

LCC初体验：

双击向内拨动=开启LCC：LCC全称为道路辅助居中，功能顾名思义，开启后能够在自动维持车辆道路居中。好处不必多说，长途司机深有体会。

而G3的LCC具体体验如何呢，首先给一个结论：能用，省力气，但并不完全靠谱。

大多数情况下，长途驾驶容易使人疲劳，如果你是个上班族，肯定不希望每天早上将体力用在拥堵的道路上，或者下班时拖着疲惫的身躯驾车回家。

LCC不是全自动驾驶，是为减少人力重复性的维持道路居中而设计。据TechWeb的测试，开启LCC可以减少一半以上的疲劳感（主观）。

TechWeb选定的测试路段是北京海淀区北四环靠西侧路段，整段路在测试阶段保持拥堵，不过这也为测试LCC的灵活以及自适应性性奠定了基础。

Ready后，双次拨动操控杆，LCC开启。G3的方向盘忽然一股神秘力量“挟持”，驾驶员可以转动方向盘，但前轮不会随之转动，中央电脑与转向电机的协同下，车辆的油门、转向完全被G3 XPilot控制。此时，驾驶员唯一可以做的是将双手轻扶在方向盘，掌管整车动态。

如需调整速度、跟车距离，拨动操纵杆；退出LCC模式，向外拨或者轻踩刹车。

第一次测试时，用户可能会无所适从，不知道发生了什么，然而随LCC使用次数增长，大部分年轻用户都可以适应这种“突如其来”的自动化。

在当天测试时，LCC也确实带来了一些小插曲。在西四环一处立交桥的180度转向过程中，两边是水泥护栏，道路白线清晰可见，而辅助驾驶并没有给试驾员带来安全感：方向盘剧烈抖动，细微调整后仍难以适应大弯度。还好在安全的情况下，试驾员夺回方向盘，让车辆回到了正轨。在夺回方向盘时，G3车内已响起警报，仪表盘也亮起了警示灯。

面对不确定性：G3果断地将控制权交给车主。

所以目前来看，LCC确实可以减少用户驾驶疲劳感，前提是用户不能因为偷懒而放弃道路判断力。面对细小的路况变动，人类驾驶员拥有更强的适应性。

这也解释了为什么G3会对LCC“脱手”情况进行“惩罚”。惩罚内容：该驾驶周期内禁用LCC。

测试后，小鹏的工作人员向TechWeb解释了关于LCC的一些局限性和保守性，更多的则是考虑智能驾驶的不成熟以及现阶段市场需求，完全接近特斯拉系列的辅助能力暂时还不太可能。

真正的完全自动驾驶，技术层面上来说还有待时日，并没有科幻大片中的那么刺激、有趣，相关的产品设计，也会围绕用户安全考虑。小鹏的智能辅助驾驶，TechWeb认为更像是一种过渡性产品，体验过G3 LCC的人一定会为之吸引，没有体验到的人一定不会相信一辆20万不到车可以做到这么智能。

19年7月初发布了新款G3，不仅在续航方面有了提升，还升级了上文提及的辅助驾驶功能。此次升级饱受争议，更多的则是来自价格方面，甚至有“消费者”将此事闹到了成都车展。

从企业的角度来讲，为用户提供安全舒适的驾乘体验无疑是头等大事，TechWeb也看出到小鹏汽车在新车发布前后的不懈努力。

今年8月，小鹏汽车为北京地区“上牌难”推出“带牌租车”服务，可满足暂无购车指标用户的用车需求。根据不同配置车型，带牌月租费用在5000元以下。

另外还有“0首付融资租赁”方案，可降低用户购车的前期一次性投入，从金融角度增加购车灵活性。

两套全新方案适用于2019款、2020款小鹏G3全部车型，推行时间为即日起至2019年9月30日。其中“带牌租车”方案适用于北京地区，“0首付融资租赁“方案适用于北京、上海两地。感兴趣的用户可以联系小鹏汽车官方零售。