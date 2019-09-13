外媒爆料：一加7T系列配置曝光，或于10月10日发布

IT之家9月13日消息 北京时间今日晚间，推特爆料大神OnLeaks称，一加7T系列或于10月10日发布，正式开售时间为10月15日。

据Steve Hemmerstoffer（OnLeaks）消息，Compareraja在网站上泄露了一加7T和一加7T Pro的全部配置。

一加7T采用6.55英寸，分辨率为2400×1080的AMOLED显示屏，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。

硬件方面，采用高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和128GB/256GB存储空间。后置三摄为4800万主摄+1600万超广角（120度）+1200万长焦，前置摄像头为1600万像素。采用3800mAh电池和运行安卓10系统。

一加7T Pro采用6.65英寸，分辨率为3100×1440的AMOLED显示屏，支持90Hz和HDR10 +，采用屏下指纹。

硬件方面，采用高通骁龙855 Plus处理器，8GB内存和256GB存储空间。后置三摄为4800万主摄+1600万超广角（120度）+800万长焦，前置摄像头为1600万像素。采用4085mAh电池和运行安卓10系统。

从曝光来看，一加7T和一加7T Pro在硬件方面差距不大。当然，这是外媒曝光的信息，还没有经过官方确认。